إلى هذه الدرجة يعشق رونالدو دوري الأبطال؟ (فيديو)

لا يوجد لاعبون يحبون مسابقة دوري أبطال أوروبا بقدر كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة ولريال مدريد حامل اللقب، حيث كان اللاعب الوحيد الذي يغني نشيد البطولة قبل مباراة فريقه أمام ضيفه توتنهام هوتسبير في دور المجموعات، يوم الثلاثاء.

واصطف لاعبو الفريقين قبل انطلاق المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، وجاءت الكاميرا على رونالدو البالغ عمره 32 عامًا، وكشفت عن أنه الوحيد الذي كان يردد كلمات النشيد عن ظهر قلب.

وعادةً ما يستخدم اللاعبون أحبالهم الصوتية عند غناء النشيد الوطني لبلادهم خلال المباريات الدولية، بينما يلجأ البعض للتعامل مع نشيد البطولة الأوروبية الأبرز بازدراء ودون اهتمام، لكن رونالدو يردد النشيد في كل مناسبة.

وهز توتنهام الشباك لأول مرة في تاريخ مواجهاته أمام الريال بطل أوروبا 12 مرة، بعدما أرسل سيرغ أورييه تمريرة عرضية لزميله هاري كين، لكن رفائيل فاران مدافع ريال وضع الكرة بالخطأ في شباكه في الدقيقة 28.

لكن أورييه خذل فريقه قبل لحظات من صفارة نهاية الشوط الأول بعدما أسقط توني كروس في المنطقة، ليسجل رونالدو ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 43، وهو خامس أهدافه في دوري الأبطال هذا الموسم، لينضم إلى كين مهاجم توتنهام في صدارة قائمة الهدافين.