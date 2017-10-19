تعرف على سيناريوهات تأهل أتلتيكو مدريد للتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ازداد موقف أتلتيكو مدريد صعوبة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله المركز الثالث بنقطتين فقط، عقب تعادله السلبي أمام كاراباخ الأذربيجاني الأربعاء، في ثالث جولات المجموعة الثالثة في البطولة.

ويتعين على أتلتيكو الفوز بمبارياته الثلاث المقبلة أو الفوز بمباراتين وخسارة روما الإيطالي على ملعبه أمام تشيلسي الإنجليزي، وفق التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء الإسبانية.

وأصبح مصير “الروخيبلانكوس” بيده حيث أصبح لا مفر من الفوز بمبارتيه القادمتين في دوري الأبطال على ملعبه، واندا ميتروبوليتانو، ضد كاراباخ في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وروما في 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك في الجولة الأخيرة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في 5 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي حال عدم نجاحه في تحقيق هذا الهدف، فسيكون بحاجة ليد العون من تشيلسي وأن يهزم الفريق الإنجليزي روما، لكي لا يصل إلى مباراته الأخيرة في ستامفورد بريدج وهو بحاجة للنقاط الثلاث.

وهناك سيناريوهات أخرى تشمل تعثر أي من الفريقين المنافسين، تشيلسي، وروما، أمام كاراباخ، أو هزيمة تشيلسي من روما وفوز الأتليتي على كاراباخ والفريق الإيطالي، وحينها سيتعادل الروخيبلانكوس وروما بـ8 نقاط، وسيضطر الأتلتيتي للفوز على البلوز في الجولة الأخيرة، لكنها من السيناريوهات الأسوأ لفريق المدرب دييغو سيميوني الذي لم يغيب عن دور الـ16 في آخر 4 مواسم.