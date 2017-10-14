مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. لمن الغلبة ميسي أم غريزمان؟

لا صوت يعلو فوق صوت الموقعة الكروية المثيرة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، مساء اليوم السبت، في الجولة الثامنة للدوري الإسباني.

ويبقى هذا اللقاء الأول بين الفريقين على ملعب أتلتيكو الجديد “واندا ميتروبوليتانو”، كما أن برشلونة يقدم بداية ممتازة مع مديره الفني إرنستو فالفيردي في مسابقة الدوري، وحصد العلامة الكاملة من 7 مباريات بخلاف أن أتلتيكو مدريد حصد 15 نقطة من خلال 4 انتصارات و3 تعادلات.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض الصراعات الثنائية التي تشعل هذه المواجهة، وخاصة صراع الهدافين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد.

برشلونة ومنظومة فالفيردي

قدم برشلونة بداية رائعة مع مدربه فالفيردي في مسابقة الدوري، بعد ضياع لقب السوبر الإسباني على يد الغريم التقليدي ريال مدريد.

استطاع برشلونة أن يقدم مباريات قوية ومنظومة تكتيكية مع فالفيردي تعتمد على فنيات ومهارات الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجانب تحركات الأوروغوياني لويس سواريز مع مساندة سيرجي ريبرتو وأندريس إنييستا.

وأكد علي ماهر، نجم منتخب مصر الأسبق، لـ”إرم نيوز” أن بصمات فالفيردي ظهرت بوضوح على برشلونة، رغم وجود بعض الأزمات الفنية، خاصة مع إصابة عثمان ديمبيلي التي أبعدته لفترة.

وأضاف: “برشلونة فريق قوي ومميز ولكنه تعرض لهزة فنية كبيرة برحيل نيمار، بجانب أن فالفيردي خسر أمام ريال مدريد بشكل أثار قلق لاعبيه”.

أتلتيكو مدريد وخطة سيميوني

يعوّل أتلتيكو مدريد على قدرات مديره الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني بشكل واضح، وخاصة أنه يقدم مباريات تكتيكية بخطط دفاعية ويعرف كيف يواجه برشلونة ويوقف خطورة نجومه.

ورغم أن سيميوني لم يفز في آخر 4 مباريات على برشلونة، إلا أنه كانت له صولات وجولات من قبل في مشواره، وسبق أن أطاح بالروخي بلانكوس.

وأكد علي ماهر، الذي قضى فترة معايشة مع سيميوني، أن المدرب الأرجنتيني يمتلك الروح القتالية والإصرار وتحديد الهدف الذي يريده.

وأضاف: “سيميوني مدرب كبير وله فكر واضح ولديه إصرار على تحقيق أهدافه ولا يخشى المنافسة”.

ميسي السلاح الأبرز

يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي السلاح الأبرز في تشكيلة برشلونة، خاصة أن البرغوث يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد إنقاذه منتخب الأرجنتين وقيادته للفوز على حساب الإكوادور بثلاثية دون رد سجلها اللاعب.

ويعول فالفيردي على قدرات ميسي الذي يقدم موسمًا استثنائيًا في مشواره، وانتفض بشكل رائع وسجل 11 هدفًا، يحتل بها صدارة هدافي الدوري منفردًا.

غريزمان مصدر الخطورة

تكمن خطورة أتلتيكو مدريد في الانطلاقات الخطيرة للنجم الفرنسي غريزمان مهاجم الروخي بلانكوس.

وسجل غريزمان 3 أهداف في مبارياته السبع التي خاضها مع أتلتيكو مدريد، وصنع هدفًا، ويسعى النجم الفرنسي لمساعدة فريقه في هذا اللقاء المهم، خاصة أنه يتميز بالسرعة بجانب وجود مساحات شاسعة في دفاع الفريق الكتالوني.