ماذا قال هاري كين لكيلور نافاس بعد مباراة ريال مدريد وتوتنهام؟ (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه توتنهام الإنجليزي تألقًا لافتًا من جانب حارسي المرمى، كيلور نافاس وهوغو لوريس، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان قادران على قتل المباراة بعد الفرص التي سنحت لكل منهما، لكن تصديات الحارسين أسهمت في انتهاء المباراة بالتعادل 1/1 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وعقب نهاية المباراة التقى المهاجم هاري كين مع حارس ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس في ممر اللاعبين، وقال كين لنافاس: “تصديات عظيمة”، ورد عليه نافاس “شكرت صديقي”.

ويتعادل الفريقان ترتيب المجموعة بنفس الرصيد من النقاط والأهداف المسجلة، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين في الأول من الشهر المقبل.

وبعد المباراة أعرب كين عن تعادله مع ريال مدريد بطل أخر نسختين، خاصة وأن المباراة كانت على ملعب سانتياغو برنابيو.

يشار إلى أن تقارير كشفت قبل أيام عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المهاجم المتألق مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي.