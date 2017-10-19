ما قصة الورقة التي سلمها كونتي للاعبي تشيلسي ثم طرحها الحكم أرضًا؟ (فيديو)

يبدو أن خطة المدير الفني لفريق تشيلسي، المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي تعادل أمس الأربعاء 3- 3 أمام فريق روما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، بمسابقة دورى أبطال أوروبا، قد أغضبت حكم المباراة.

ظهر الغضب على وجه حكم المباراة دامير سكومينا، عندما قرأ ورقة مطبوعة مقاس A4 والتي تشمل تعليمات المدير الفني لتشيلسي التي وصلت للحكم في الشوط الثاني من المباراة.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كان البلوز متقدمين 2-1 وكانوا تحت ضغط شديد من روما، واضطر الإيطالي للتفكير في استبدال ديفيد لويز بدلاً من بيدرو؛ حتى تتاح له فرصة أكبر خلال نصف الشوط الثاني.

في البداية قام كونتي بتسليم الورقة للمدافع ديفيد زاباكوستا، والذي سلمها لسيسك فابريغاس، إلا أن لاعب آرسنال السابق فابريغاس أخذ يتمعن في الورقة قبيل تسليمها إلى حكم المباراة دامير سكومينا، دون حتى أن يراها بيدرو.

ولكن يبدو أن الحكم لم تعجبه خطة وأسلوب كونتي وألقى بورقة التعليمات بعيدًا.

يذكر أنه خلال المدة المتبقية التي تقدر بـ 20 دقيقة تلقى البلوز هدفين لتصبح النتيجة 3 مقابل 2 في المباراة التي لعبت على ستاد ستامفورد بريدج.

إلا أن هازارد نجح في إحراز التعادل في الوقت المناسب؛ لينتزع فريقه نقطة من فريق روما بقيادة ثنائي مانشستر سيتي السابق إيدين دزيكو وألكسندر كولاروف.

وفي أعقاب التعادل، قال هازارد: “هذه النتيجة جيدة لكلا الفريقين، ولكن كان يجب علينا الفوز، فعندما تكون متقدماً بهدفين مقابل لا شيء وعلى أرضك، يتعين عليك الفوز”.

وأضاف: “هم لديهم مهاجم رائع، ورغم أننا أحرزنا نقطة واحدة، إلا أننا سنبقى في صدارة المجموعة، وإننا نريد أن ننتهي من العمل مبكراً، ولقد قدمنا ​​كل شيء حتى النهاية”.