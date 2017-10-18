ميسي ينضم لنادي المئة هدف في البطولات الأوروبية بعد الانتصار على أولمبياكوس

سجل ليونيل ميسي هدفه رقم 100 في البطولات الأوروبية مع اقتراب برشلونة من بلوغ دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه 3-1 على اولمبياكوس اليوم الأربعاء على الرغم من خوض أصحاب الأرض للشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين.

وطرد جيرارد بيكي قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بسبب حصوله على إنذارين أحدهما بسبب جذبه لقميص أحد لاعبي المنافس والآخر بسبب قذفه للكرة في الشباك. لكن هذا لم يسبب الكثير من التهديد لمرمى برشلونة في مواجهة أولمبياكوس الذي بدا بلا حول ولا قوة ووضح تأثره بتراجع مستواه بشدة في خضم رحلة الدفاع عن لقبه المحلي.

ويحتل النادي القادم من أثينا، والذي فاز بثلاثة ألقاب للدوري المحلي إضافة للقبين للكأس تحت قيادة إرنستو فالفيردي المدرب الحالي لبرشلونة، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري اليوناني وخسر كافة مبارياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

انتزع برشلونة التقدم في الدقيقة 18 في أمسية ممطرة على ملعب نو كامب الذي بدا خاليا بعض الشيء من الجماهير بعد أن حول ديميتريوس نيكولاو مدافع الضيوف تسديدة جيرار ديلوفو بالخطأ إلى داخل شباك فريقه.

وهذا هو الهدف الخامس الذي يسكن شباك أحد المنافسين بالخطأ هذا الموسم ويستفيد منه برشلونة في كافة المسابقات.

وسجل ميسي هدفه رقم 100 على الصعيد الأوروبي من ركلة حرة في الدقيقة 61 ليضاعف تقدم برشلونة. وهذا هو الهدف 97 للاعب الأرجنتيني في دوري أبطال أوروبا بينما جاءت بقية الأهداف الثلاثة في كأس السوبر الأوروبي.

وبعدها بلحظات شق اللاعب الأرجنتيني طريقه عبر دفاع اولمبياكوس المهلهل وهيأ الكرة للظهير الأيسر الفرنسي لوكا ديني ليسجل أول أهدافه في دوري الأبطال مع برشلونة.

وسجل المدافع اليوناني نيكولاو الهدف الثاني له في المباراة ولكن لصالح فريقه هذه المرة بواسطة ضربة رأس اثر ركلة ركنية ليمنح اولمبياكوس هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 89.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط عقب فوزه بأول ثلاث مباريات ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على يوفنتوس. وسيؤدي الفوز على اولمبياكوس في اليونان في غضون أسبوعين لضمان مكان للفريق القطالوني في دور 16.