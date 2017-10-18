نائب بريطاني يغيب عن جلسة برلمانية لمراقبة ميسي وسواريز

بينما يناقش زملاؤه في البرلمان نظاما جديدا للرعاية الاجتماعية في وستمنستر، سيكون النائب البريطاني دوغلاس روس في استاد كامب نو التابع لفريق برشلونة الإسباني ليرصد سقوط ليونيل ميسي أو لويس سواريز في مصيدة التسلل.

وتعرض روس، الذي انتخب ضمن نواب حزب المحافظين الحاكم في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران الماضي، لانتقادات اليوم الأربعاء لغيابه عن المناقشات والتصويت ليعمل حكما مساعدا في مباراة بين برشلونة وضيفه اولمبياكوس اليوناني اليوم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف.

وأثار النائب جون مكنالي من الحزب القومي الأسكتلندي القضية في البرلمان عندما رفع بطاقة حمراء وسأل رئيسة الوزراء تيريزا ماي زعيمة حزب المحافظين عما إذا كانت منحت تصريحا لروس للغياب عن جلسة المناقشة.

ودافعت ماي عن روس الذي غاب عن مناقشة برلمانية العام الماضي ليكون ضمن طاقم تحكيم إدارة مباراة بين ريال مدريد وسبورتنغ لشبونة في دوري الأبطال.

وقالت ماي “نواب حزب المحافظين الأسكتلندي يقومون بأدوار إضافية بجانب الاهتمام بمصالح اسكتلندا في البرلمان وهو ما لم يفعله أبدا القوميون الأسكتلنديون”.

كما دافع متحدث باسم أعضاء حزب المحافظين الأسكتلندي عن روس قائلا “رغم ما يظنه القوميون يحظى روس بدعم دائرته التي تساند عمله بالتحكيم وأظهرت ذلك بقوة عند انتخابه قبل بضعة أشهر”.