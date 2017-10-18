أتلتيكو مدريد يواصل نتائجه المهتزة ويمنح كارباكا آغدام تعادلًا تاريخيًا بدوري أبطال أوروبا

واصل أتلتيكو مدريد الإسباني نتائجه الهزيلة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آغدام الأذربيجاني في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في الدور الأول للمسابقة القارية، اليوم الأربعاء.

وعجز أتلتيكو مجددًا عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، ليظل في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد نقطتين، ويُضعف من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

في المقابل، حصل كارباكا، الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بمرحلة المجموعات للبطولة الأقوى على مستوى الأندية الأوروبية، على أول نقطة له بدوري الأبطال، ولكنه ظل في قاع الترتيب.

وأخفق أتلتيكو في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت للغاية أمام الفريق المضيف الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين خلال ربع الساعة الأخير من عمر المباراة، عقب طرد لاعبه الجنوب أفريقي دينو ندلوفو لحصوله على الإنذار الثاني.

في المقابل، قدم كارباكا أقوى عروضه في المجموعة حتى الآن، حيث كان ندًا حقيقيًا لأتلتيكو، الذي خاض نهائي البطولة مرتين خلال النسخ الأربع الأخيرة، وكاد الفريق الأذربيجاني أن يخطف النقاط الثلاث في الوقت القاتل رغم النقص العددي، لولا رعونة لاعبيه وقلة خبرتهم.