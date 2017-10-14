مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. سواريز يسجل التعادل (فيديو)

أحرز لويس سواريز، لاعب فريق برشلونة الإسباني، هدف التعادل في شباك مضيفه أتلتيكو مدريد، بالدقيقة 82 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليغا”، لتصبح النتيجة التعادل 1/1.

وتخر برشلونة بهدف في الشوط الأول، سجله ساؤول نيغويز للفريق صاحب الأرض والجمهور من تسديدة قوية في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسباني برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة بعد الفوز فى 7 مباريات، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 15 نقطة.