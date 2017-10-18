غوارديولا يهدي فوز مانشستر سيتي على نابولي للمعتقلين في كاتالونيا

أهدى المدرب الإسباني بيب غوارديولا ،فوز فريقه مانشستر سيتي على نابولي الإيطالي 2-1 لصالح انفصالييْن كاتالونييْن اعتقلتهما السلطات الإسبانية مؤخرًا بتهمة التحريض على العصيان.

وقال غوارديولا بعد فوز فريقه وتحقيقه العلامة الكاملة بعد 3 جولات من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا: “هذا الفوز هو لهما، لقد برهنا في كاتالونيا أن المواطنة هي أكبر من أي فكرة، أتمنى أن يحصلا على حريتهما قريبًا”.

واعتقلت السلطات الإسبانية جوردي سانشيز، رئيس رابطة الجمعية الوطنية الكاتالونية، وجردي كوشارت، الذي يدير حركة ثقافية مؤيدة للانفصال، وهو القرار الذي أدانته حكومة كاتالونيا وطالبت بإطلاق سراحهما.

ويساند غوارديولا استقلال كاتالونيا وصوت في الاستفتاء الأخير عبر البريد الإلكتروني، كما وجه دعوات للمواطنين بالتصويت.