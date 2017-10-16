الإسباني فيرناندو لورينتي يعرف طريق الفوز على ريال مدريد

تحدث الإسباني فيرناندو لورينتي مهاجم توتنهام الإنجليزي عن الطريقة التي يجب على فريقه اللعب بها للفوز على ريال مدريد في ملعب سانتياغو بيرنابيو غدًا الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وسبق للمهاجم المخضرم أن واجه ريال مدريد رفقة فرق أتلتيك بلباو وإشبيلية ويوفنتوس وتمكن رفقة الفريق الإيطالي من إقصاء الفريق الملكي من نصف نهائي نسخة 2015.

وقال لورينتي لصحيفة “ماركا” إنه “يجب أن نقدّم لقاءً كبيرًا في سانتياغو بيرنابيو وأن ندافع بشكل جيد وألا نترك مساحات خلف ظهورنا لأنهم يمتلكون لاعبين خطيرين في المرتدات”.

وأضاف المهاجم الدولي الإسباني السابق “يجب أن تكون التمريرات دقيقة، أمام ريال مدريد يجب ألا تضيع الكرة بطريقة سهلة في وسط الميدان”.

وأكد مهاجم يوفنتوس السابق أن ريال مدريد يترك للفريق المنافس بعض الفرص وقال إن “ريال مدريد يقتلك لأنه فريق يملك أكثر جودة ونجاعة منك، لكن يترك لك دائمًا بعض الفرص”.

وأضاف متحدثًا عن زميله هاري كين ودوره في اللقاء “يمكننا لعب كرة القدم وهاري كين سيترجم أي فرصة تتاح لنا لأهداف”.

وسبق لريال مدريد أن واجه توتنهام في ربع نهائي نسخة 2011 وفاز الفريق الملكي ذهابًا 4/0 وإيابًا 1/0، لكنهما يلتقيان لأول مرة في دوري المجموعات ويتصدران المجموعة الثامنة بـ 6 نقاط من انتصارين.