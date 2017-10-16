ريال مدريد يتربص بتوتنهام مع عودة مباريات دوري أبطال أوروبا

تتطلع 8 فرق، من بينها ريال مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، إلى مواصلة انتصاراتها في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عندما تخوض فعاليات الجولة الثالثة من مباريات هذا الدور على مدار اليومين المقبلين.

وحققت كل من هذه الفرق الـ 8 الفوز في كل من الجولتين الأولى والثانية، ولكن الجولة الثالثة ستحرم أحد هذه الفرق على الأقل من مسلسل الانتصارات المتتالية، حيث يلتقي ريال مدريد وتوتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في مواجهة صعبة على صدارة المجموعة.

ويتمتع كل من ريال مدريد وتوتنهام بخط هجوم ناري، جعلهما يقتسمان الصدارة بالتساوي في كل شيء حيث سجل كل منهما 6 أهداف مقابل هدف واحد في شباكه ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط وفارق النقاط وعدد الأهداف المجملة قبل مباراتهما المقررة غدًا في مدريد.

وبخلاف ريال مدريد وتوتنهام، حققت 6 فرق أخرى الانتصار في كل من الجولتين الأولى والثانية وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزية وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وبشكتاش التركي.

وفيما تجتذب هذه المواجهة معظم الاهتمام من بين جميع مباريات هذه الجولة، سيخطف بايرن ميونخ الألماني بعضًا من هذه الأضواء أيضًا نظرًا للتغيير الذي طرأ على إدارة الفريق الفنية بتولي المدرب الكبير يوب هاينكس (72 عامًا) مسؤولية الفريق مؤخرًا بعد البداية المهتزة لبايرن ميونخ هذا الموسم تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويعود هاينكس إلى الساحة الأوروبية من خلال المواجهة المرتقبة مع سلتيك الإسكتلندي بعد غدٍ الأربعاء في صراع على المركز الثاني بالمجموعة الثانية حيث حصد كل من الفريقين 3 نقاط فقط من أول جولتين.

وهذه المباراة هي الأولى لهاينكس في البطولات الأوروبية منذ أكثر من 4 سنوات حيث كانت آخر مباراة سابقة لها عندما قاد بايرن ميونخ للقب دوري الأبطال على استاد ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن في 2013.

واستهل هاينكس ولايته الجديدة مع بايرن ميونخ بفوز كاسح 5/0 على فرايبورغ في الدوري الألماني (بوندسليغا) أمس الأول السبت ليرفع معنويات الفريق قبل مباراته بعد غد مع سلتيك والتي يسعى من خلالها الفريق البافاري إلى تعديل وضعه في المجموعة الثانية بعد هزيمته 3/0 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية، يحل باريس سان جيرمان (6 نقاط) ضيفا بعد غد الأربعاء على أندرلخت البلجيكي (بلا نقاط).

ويواجه توتنهام الاختبار الأصعب والتحدي الأكبر للكرة الإنجليزية في هذه الجولة حيث يحل ضيفًا على ريال مدريد غدًا في مباراة مثيرة تشهد مواجهة خاصة بين اثنين من أبرز المهاجمين وهما هاري كين نجم توتنهام وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

ويتفوق كين على رونالدو في قائمة هدافي المسابقة في الموسم الحالي حتى الآن برصيد 5 أهداف في مباراتين مقابل 4 أهداف لرونالدو علمًا بأن النجم البرتغالي يتصدر قائمة هدافي البطولة على مدار تاريخها.

وينتظر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام اختبارًا قاسيًا لفريقه في مباراة الغد علمًا بأن فريقه حقق انتصارين متتاليين بجدارة في الجولتين السابقتين بالمجموعة حيث تغلب على بروسيا دورتموند الألماني 3/1 وعلى آبويل نيقوسيا القبرصي 3/0.

وقال بوكيتينو: “أعتقد أنه تحدٍ كبير بالنسبة لنا في دوري الأبطال، إنها بطولة مختلفة.. سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم”.

وأضاف “أعتقد أنه من المثير للجميع أن نلتقي ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. أرى أنها ستكون مباراة صعبة للغاية”.

ويفتقد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في هذه المباراة جهود لاعبيه دانيال كارفاخال وماتيو كوفاسيتش وغاريث بيل نجم توتنهام السابق ولكنه قد يستعيد حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بعد تعافيه من الإصابة.

كما ينتظر أن يشارك الكرواتي لوكا مودريتش قائد خط وسط ريال مدريد أمام فريقه السابق توتنهام.

وقال اللاعب، في تصريحات على موقع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على الإنترنت: “قضيت 4 سنوات رائعة في توتنهام. المشجعون كانوا في غاية الروعة معي.. تطور توتنهام كنادٍ. واستثمر في الفريق كما أصبح لديه استاد جديد وملعب جديد للتدريب. أتمنى لتوتنهام أفضل حظ ولكن بعيدًا عن مباراتينا سويًا”.

وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة غدًا، يلتقي أبويل نيقوسيا مع بروسيا دورتموند.

وتشهد مباريات الغد مواجهة مثيرة وصعبة بين مانشستر سيتي ونابولي متصدري الدوري الإنجليزي والإيطالي على الترتيب حيث يلتقي الفريقان في المجموعة السادسة التي تشهد أيضًا المواجهة بين فينورد الهولندي وشاختار دونيتسك الأوكراني.

ويتصدر مانشستر المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 3 نقاط لكل من نابولي وشاختار فيما يقبع فينورد في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويقدّم مانشستر سيتي أداءً هجوميًا وسجلًا تهديفيًا رائعًا في الموسم الحالي حيث أحرز لاعبوه 37 هدفًا في 11 مباراة حتى الآن بمختلف البطولات ومنها الأهداف السبعة التي فاز بها على ستوك سيتي 7/2 في الدوري الإنجليزي أمس الأول السبت.

وفي المجموعة الثالثة، يتطلع تشيلسي إلى استعادة اتزانه سريعًا بعد الهزيمة المفاجئة 2/1 أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي أمس الأول حيث يخوض الفريق اختبارًا صعبًا على ملعبه بعد غد الأربعاء في مواجهة ضيفه روما الإيطالي.

ويتصدر تشيلسي المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط لروما فيما يحتل أتلتيكو مدريد الإسباني المركز الثالث برصيد نقطة واحدة قبل مباراته بعد غد في ضيافة كارباكا أجدام بطل أذربيجان، والذي يتذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط.

ويحل مانشستر يونايتد (6 نقاط) ضيفا على بنفيكا البرتغالي (بلا نقاط) كما يلاقي سيسكا موسكو الروسي (3 نقاط) مع بازل السويسري (3 نقاط) في المجموعة الأولى بعد غد الأربعاء.

وفي المجموعة الخامسة، يحل ليفربول الإنجليزي (نقطتان) ضيفًا على مريبور السلوفيني (نقطة واحدة) وإشبيلية الإسباني (4 نقاط) ضيفا على سبارتاك موسكو الروسي (نقطتان) غدًا الثلاثاء.

ويسعى برشلونة الإسباني إلى الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في مختلف البطولات هذا الموسم عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني بعد غد الأربعاء ضمن المجموعة الرابعة.

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 6 نقاط فيما يقبع أولمبياكوس اليوناني في القاع بلا رصيد.

وتمثل المباراة مواجهة خاصة للمدرب إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة حيث يلتقي فريقه السابق.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي يوفنتوس الإيطالي فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صراع على المركز الثاني الذي يقتسمانه برصيد 3 نقاط لكليهما.

وقال ماسيميليانو آليغري المدير الفني ليوفنتوس: “إنها مباراة مهمة للغاية وقد تلعب دورًا حاسمًا في صراع التأهل بهذه المجموعة، وعلينا الفوز فيها.. سبورتنغ لشبونة يقدم كرة جيدة ويدافع بشكل رائع. ولهذا، نحتاج إلى كثير من الصبر”.

وفي المجموعة السابعة، يحل بشكتاش (6 نقاط) ضيفًا على موناكو الفرنسي (نقطة واحدة) ويلتقي لايبزغ الألماني (نقطة واحدة) فريق بورتو البرتغالي (3 نقاط) غدًا الثلاثاء.