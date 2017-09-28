هكذا استفزت جماهير سبورتنغ لشبونة ميسي برونالدو (فيديو)

رفعت جماهير سبورتنغ لشبونة البرتغالي، “تيفو” للاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو، لاعب النادي السابق ونجم ريال مدريد الإسباني الحالي ؛لاستفزاز غريمه ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وحل برشونة ضيفًا على سبورتنغ بالجولة الثانية من مباريات مجموعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة بهدف دون رد على مضيفه بفضل هدف بنيران صديقة أحرزه سيباستيان كواتيس ؛ليساعد العملاق الإسباني على تصدر المجموعة الرابعة ،اليوم الأربعاء.

وبعد شوط أول مخيب للآمال هز برشلونة الشباك بمساعدة الحظ بعدما ارتبك كواتيس ليضع الكرة في شباكه تحت ضغط من لويس سواريز في الدقيقة الـ49.

وشارك ليونيل ميسي في المباراة رقم 593 مع برشلونة ؛ليتساوى مع كارليس بويول في المركز الثالث في قائمة الأكثر خوضًا للمباريات مع الفريق على مر العصور لكن اللاعب الأرجنتيني أخفق في مضاعفة الغلة بعدما كان قد سجل هدفين أمام يوفنتوس في المباراة الافتتاحية.

ورغم الأداء المتواضع لم يكن ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة قلقًا بعدما حقق فريقه الفوز الثامن على التوالي في كل البطولات.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة بست نقاط متفوقًا بثلاث نقاط على سبورتنغ ويوفنتوس وصيف بطل الموسم الماضي ،الذي تغلب على اولمبياكوس 2-صفر. ولم يحصد الفريق اليوناني أي نقطة حتى الآن بعد مباراتين.