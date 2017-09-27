مشجع يقتحم ملعب مباراة برشلونة وسبورتنغ لشبونة ويقبل قدم ميسي (صور)

دخل مشجع ينتمي لنادي برشلونة الإسباني، ملعب خوسيه الفالادي، وقام بتقبيل قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة النادي الكتالوني أمام سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وفور دخول اللاعب إلى ملعب خوسيه الفالادي، انفجرت جماهير سبورتنغ لشبونة بالصراخ “كريستيانو كريستيانو!”

وعزز برشلونة الإسباني موقعه في صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وواصل برشلونة صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد سبورتنغ لشبونة عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، متفوقًا بفارق هدف وحيد على يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، فيما قبع أولمبياكوس في قاع المجموعة بلا نقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي.

وقادت النيران الصديقة الفريق الكتالوني لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة، بعدما جاء الهدف الوحيد عن طريق سيباستيان كواتس لاعب سبورتنغ، الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.