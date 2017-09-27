نيمار يسطع مجددًا ويقود باريس سان جيرمان لسحق بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي الدولي، نيمار دا سيلفا، هدفا وصنع هدفا ليقود باريس سان جيرمان الفرنسي إلى تأكيد بدايته القوية في رحلة البحث عن اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير 3 / صفر على بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، استعاد سلتيك الأسكتلندي اتزانه في البطولة، بعد الهزيمة القاسية صفر / 5 على ملعبه أمام سان جيرمان في الجولة الأولى، وتغلب على مضيفه أندرلخت البلجيكي 3 / صفر.

وعلى استاد “بارك دو برنس” أو “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس ، باغت سان جيرمان ضيفه البافاري بهدف مبكر للغاية سجله البرازيلي داني ألفيس في الدقيقة الثانية، اثر تمريرة من مواطنه نيمار دا سيلفا ليفتح الطريق أمام الفوز الثمين للفريق.

وأضاف الأوروغوياني إدينسون كافاني الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 31 ،ليحسم الفريق الباريسي المباراة بشكل كبير في شوطها الأول، الذي انتهى بتقدم أصحاب الأرض 2 / صفر.

وفي الشوط الثاني ، أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في التاريخ، عن عودته بقوة بعد التعافي من الإصابة وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63 .

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين لينفرد بصدارة المجموعة ،فيما تجمد رصيد بايرن عند ثلاث نقاط ولكنه ظل في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام سلتيك.

واستعاد سلتيك بعض اتزانه بعد الهزيمة القاسية أمام سان جيرمان في المباراة الأولى، وانتزع الفريق فوزا ثمينا على مضيفه أندرلخت بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها ليج جريفيث في الدقيقة 38 ،وكارا مبودجي لاعب أندرلخت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50 ،وسكوت سينكلار في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتراجع أندرلخت إلى المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة.

دوري ابطال أوروبا |باريس سان جيرمان 1 × 0 بايرن ميونخ| هدف اول باريس سان جيرمان HD

اسيست رائع من نيمار لـ الفيس حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/u7zEvs9lOP — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا |باريس سان جيرمان 2 × 0 بايرن ميونخ| هدف الثاني باريس سان جيرمان HD

كافاني راااااائع حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/H5lHcqTykm — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا |باريس سان جيرمان 3 × 0 بايرن ميونخ| هدف الثالث باريس سان جيرمان HD

نيمار مبابي ???? حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/lLD2ejiXyq — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي نفس السياق أبدى الهولندي أريين روبن، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، حزنه العميق لخسارة فريقه الموجعة صفر / 3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرح روبن عقب المباراة “كنا ندرك قبل اللقاء أن أهم أسلحة سان جيرمان يتمثل في الهجمات المرتدة، ولكننا اضطررنا لمنحهم الكثير من المساحات باندفاعنا نحو الهجوم من أجل التعادل”.

أوضح روبن “ليس من السهل دائما الدفاع أمام هذه الطريقة، عندما تخسر صفر / 3 في دوري الأبطال، فمن الصعب دائما أن تنالها”.

وتعد هذه هي الهزيمة الأكبر التي تكبدها بايرن خلال مسيرته في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.