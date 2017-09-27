لوكاكو وكافاني وداني ألفيس يدخلون تاريخ دوري أبطال أوروبا

دخل البلجيكي روميلو لوكاكو، والأوروغوياني إديسون كافاني، والبرازيلي داني ألفيس تاريخ دوري أبطال أوروبا، لأسباب مختلفة.

إدينسون كافاني سجل هدفًا لفريقه باريس سان جيرمان بشباك بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء في المباراة التي تجمع الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح كافاني خامس لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في 6 مباريات متتالية بالبطولة، وسبقه لهذا الإنجاز، كل من رود فان نيستلروي، وكريستيانو رونالدو، ومروان الشماخ المغربي، وبوراك يلماز.

وفي نفس المباراة احتفل البرازيلي دانيال ألفيس ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي بالوصول إلى رقم “100” في دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتوج ألفيس مجهوده بالهدف الأول لباريس سان جيرمان في مرمى الفريق البافاري، حيث بات ثاني لاعب برازيلي يشارك في 100 مباراة أساسيًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد وفنربخشة التركي السابق، الذي شارك في 120 مباراة قبل اعتزاله.

على الجانب الآخر دخل روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تاريخ النادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله الهدف الأول، في مرمى سيسكا موسكو الروسي بالجولة الثانية من دور المجموعات، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يسجل بأول مبارتين له مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أوروبا.

روميلو لوكاكو يسجل في ثامن ظهور له على التوالي في المسابقات الأوروبية، حيث أحرز 11 هدفًا.