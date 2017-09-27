لوكاكو يواصل التألق ويقود مانشستر يونايتد لإسقاط سيسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: د -ب-أ

واصل المهاجم البلجيكي الدولي، روميلو لوكاكو ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز هدفين ليقود فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تأكيد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بفوز كبير 4 / 1 على مضيفه سيسكا موسكو الروسي، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، حقق بازل السويسري فوزا كاسحا 5 / صفر على بنفيكا البرتغالي.

في موسكو لقن مانشستر يونايتد مضيفه سيسكا موسكو درسا قاسيا وتغلب عليه 4 / 1 ،لينفرد مانشستر يونايتد بصدارة المجموعة، رافعا رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين، فيما تراجع سيسكا موسكو إلى المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف بازل.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة تماما في شوطها الأول حيث أنهاه لصالحه بثلاثة أهداف سجلها لوكاكو في الدقيقتين الرابعة و27،والفرنسي أنتوني مارسيال من ضربة جزاء في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف هنريك ميختاريان الهدف الرابع لمانشستر في الدقيقة 57 قبل أن يحرز كونستانتين كوشاييف هدف حفظ ماء الوجه لسيسكا موسكو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لوكاكو رصيده من الأهداف إلى ثلاثة أهداف في مباريات البطولة هذا الموسم.

وأحرز بازل أول ثلاث نقاط له في المجموعة بفوزه الساحق على بنفيكا 5 / صفر.

وأنهى بازل الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ميشيل لانج وديمتري أوبيرلين في الدقيقتين الثانية و20 .

وفي الشوط الثاني أضاف بازل ثلاثة أهداف أخرى أحرزها ريكي فان فولسفينيكل، وأوبيرلين، وبلاس ريفيروس في الدقائق 60 من ضربة جزاء و69 و77 .

وشهدت الدقيقة 63 طرد أندري ألمييدا لاعب بنفيكا ليضاعف من صعوبة المباراة على فريقه.

وظل بنفيكا في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 1 × 0 سسكا موسكو | هدف اول مانشستر يونايتدHD الهدف من بداية الهجمة لوكاكو حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/Kc4qSGGwsa — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 2 × 0 سسكا موسكو | هدف الثاني مانشستر يونايتدHD مارسيال من ركلة جزاء حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/WWt404ZIfW — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 3 × 0 سسكا موسكو | هدف الثالث مانشستر يونايتدHD لوكاكو حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/RNHCh1OXla — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

دوري ابطال أوروبا | مانشستر يونايتد 4 × 0 سسكا موسكو | هدف الرابع مانشستر يونايتدHD مختاريان حسابي الأساسي : @FAHADHD24_ pic.twitter.com/dBRYjgEPup — منتهك الحقوق (@TVFAHAD24) ٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧