كريستيانو رونالدو يقود ريال مدريد لفوز تاريخي على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

المصدر: د ب أ

حقق فريق ريال مدريد الإسباني فوزه الأول على ملعب بروسيا دورتموند الألماني خلال تاريخ مواجهتهما معا وفاز عليه 3 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة قاد المهاجم الدولي هاري كين فريقه توتنهام الإنجليزي للفوز على مضيفه ابويل نيقوسيا القبرصي 3 /صفر.

وتقدم الجناح الويلزي غاريث بيل بهدف للريال في الدقيقة 18 عبر تصويبة رائعة.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث لريال مدريد في الدقيقتين 49 و79 ليرفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا إلى 108 هدفا خلال الظهور رقم 400 له مع ريال مدريد على مستوى جميع المسابقات.

وتكفل المهاجم الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ بتسجيل الهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 53.

وتصدر توتنهام ترتيب المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين متفوقا بفارق الأهداف فقط على الريال.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى على ابويل نيقوسيا 3 /صفر في الوقت الذي تغلب فيه توتنهام على دورتموند 3 /1.