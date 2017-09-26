مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد‎.. لمسة يدٍ على راموس تثير جدلًا تحكيميًا (فيديو)

أثار حكم مباراة ريال مدريد أمام “بروسيا دورتموند” جدلاً كبيراً بعد لقطة تحكيمية مثيرة للجدل خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة التي جمعت دورتموند بفريق ريال مدريد الإسباني أثارت لقطة من المدافع المخضرم “سيرجيو راموس” الكثير من الجدل بعد اصطدام الكرة بيده في قلب منطقة جزاء الميرنغي، ولكن الحكم تابع اللعب دون احتساب ركلة جزاء.

وبعد كرة عرضية لفريق “بروسيا دورتموند” الألماني من الجبهة اليسرى لفريق ريال مدريد تخطت الكرة “كيلور نافاس”، ليلحق لاعب الفريق الألماني بالكرة، ويضعها في المرمي الخالي مع محاولات “راموس”، للوصول للكرة في لحظة عودة نافاس.

واصطدمت الكرة بنافاس، لتذهب مباشرة نحو يديْ المدافع الإسباني المخضرم، ولكن الحكم رفض احتساب مخالفة لأصحاب الأرض.