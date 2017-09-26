4 عقبات تهدد ريال مدريد أمام بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مواجهة صعبة أمام مضيفه بروسيا دورتموند الألماني مساء الثلاثاء على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدوري الأبطال.

ورغم فوارق القدرات الفنية بين ريال مدريد ودورتموند لمصلحة الفريق الإسباني إلا أن هناك بعض العقبات تلوح في طريق كتيبة مدريد نحو الفوز باللقاء.

وترصد “إرم نيوز” في التقرير التالي بعض العقبات التي تهدد ريال مدريد في مواجهة دورتموند.

Cristiano Ronaldo draws level with Real Madrid royalty tonight pic.twitter.com/tJIUk1XwP6 — B/R Football (@brfootball) September 26, 2017

عقدة سيغنال إيدونا بارك

يعاني ريال مدريد من عقدة عدم الفوز على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” معقل فريق بروسيا دورتموند وهو أمر يمثل حاجزاً نفسياً للاعبي الفريق الإسباني.

وذهب ريال مدريد إلى ملعب دورتموند 6 مرات لم يحقق خلالها الفوز وهو أمر يشبه العقدة بالنسبة لحامل لقب دوري أبطال أوروبا في آخر نسختين.

وكانت بداية اللقاءات يوم 15 أبريل 1998 في إياب نصف نهائي دوري الأبطال وفرض دورتموند التعادل دون أهداف على ريال مدريد، وفي دور المجموعات بدوري الأبطال 2003 وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد أن كان ريال مدريد على أعتاب الهزيمة لولا هدف خافيير بورتييو القاتل.

وفي دور المجموعات لنسخة 2012 – 2013، فاز دورتموند بنتيجة 2-1 ثم تلقى الريال هزيمته الأكبر على ملعب “إيدونا بارك” في ذهاب دور الأربعة بخسارته بنتيجة 4-1.

وفي دوري الأبطال 2014 ، فاز دورتموند بثنائية ماركو ريوس ثم تعادل الفريقان في دور المجموعات في سبتمبر 2016 بهدفين لكل منهما.

ويسعى ريال مدريد بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان لتحقيق الفوز وفك عقدة هذا الملعب أمام أسود الفستفاليا الذين يبحثون أيضاً عن حصد الانتصار وتعزيز التفوق على عملاق إسبانيا في عقر دارهم.

صيام كريستيانو رونالدو

عانى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، من الصيام التهديفي خلال آخر لقاءين له في الدوري أمام ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس.

ويعاني رونالدو في ظل غياب صديقه الفرنسي كريم بنزيما زميله في خط الهجوم والأكثر تفاهماً معه في الخط الأمامي وهو ما سيستمر في لقاء دورتموند.

وسجل رونالدو هدفين في شباك أبويل نيقوسيا القبرصي بالجولة الأولى للمجموعة بدوري الأبطال ولكن المواجهة أمام دورتموند ستتطلب مجهوداً أكبرمن “الدون” لهز شباك الفريق الألماني.

الدفاع الهش

يعاني ريال مدريد من اهتزاز واضح في خط الدفاع هذا الموسم بدليل أنه لم يحافظ على نظافة شباكه في الدوري الإسباني سوى خلال مباراة واحد من 6 لقاءات بالليغا.

واستقبل الريال أهدافاً من فرق صغيرة لا تحلم أساساً بهز شباك الفريق المدريدي في ظل الاستهلاك البدني للبرازيلي كاسيميرو والقائد سيرجيو راموس والفرنسي رافاييل فاران وحتى البديل ناتشو.

واستغنى ريال مدريد عن بعض البدائل خاصة البرتغالي بيبي الذي كان يعطي بعض الحيوية إذا شارك ويمنح لاعب آخر راحة سواء فاران أو راموس.

توهج الفستفاليا

يعيش فريق دورتموند حالة من التوهج ويقدم الفريق الذي يدربه الهولندي بيتر بوس المدير الفني السابق لفريق أياكس الهولندي مستويات طيبة في الدوري الألماني ويتصدر المسابقة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات من خلال 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وسجل دورتموند 6 أهداف في آخر مبارياته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري وهو الأمر الذي يعكس حالة التوهج التي يعيشها فريق أسود الفستفاليا في الموسم الحالي.

ويراهن الفريق على تألق المثلث الهجومي الذي يضم الألماني ماكسي فيليب والدنماركي كريستيان بوليسيتش بجانب الفهد الجابوني بيير أوباميانغ بخلاف امتلاك صانع اللعب الموهوب ماريو غوتزه الذي بدأ استعادة مستواه.

ورغم تألق الفريق هجومياً إلا أن هناك حالة من التراجع الدفاعي والأخطاء الكارثية التي يدفع دورتموند ثمنها وهو ما أكده محمد عمارة ظهير أيسر فريق هانزا روستوك الألماني الأسبق في تصريحات لـ”إرم نيوز”.

وأضاف: “دورتموند فريق مميز هجومياً ويلعب كرة سريعة ولكنه لا يجيد الدفاع ويرتكب أخطاء ساذجة في الخط الخلفي وهو ما يجعل الفريق في حالة فقدان للنقاط في منتصف الموسم”.