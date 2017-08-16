أمريكا اللاتينية تفرض نفسها على الدوري الإسباني رغم رحيل نيمار ورودريغيز

رغم رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الدوري الفرنسي والكولومبي خاميس رودريغيز إلى الدوري الألماني، لا يزال الدوري الإسباني لكرة القدم عامرًا بالعديد من نجوم أمريكا اللاتينية المنتظر تألقهم في الموسم الأخير قبل كأس العالم 2018 .

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد للدوري الإسباني، بعد غد الجمعة، لتتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم في أمريكا اللاتينية صوب هذا الدوري الذي يضم العديد من نجوم أمريكا اللاتينية، والذي يعتبر مؤشرًا جيدًا لما يمكن أن يقدمه هؤلاء النجوم مع منتخبات بلادهم في المونديال الروسي بعد أقل من عام واحد.

وقبل بداية فعاليات الموسم الجديد، افتقدت بطولة الدوري الإسباني اثنين من النجوم البارزين من لاعبي أمريكا اللاتينية، حيث انتقل رودريغيز من ريال مدريد الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة لعامين، كما رحل نيمار عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة هي الأعلى في تاريخ كرة القدم، حيث سدد سان جيرمان الشرط الجزائي في عقد اللاعب وتبلغ قيمته 222 مليون يورو (263 مليون دولار) .

ورغم هذا، سيواصل الدوري الإسباني جذبه لاهتمام ومتابعة المشجعين في أمريكا اللاتينية خلال الموسم الأخير قبل المونديال الروسي.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات سابقة، قائمة نجوم أمريكا اللاتينية المحترفين في الدوري الإسباني.

ويعتبر ميسي أحد أبرز النجوم في تاريخ اللعبة كما ينتظر اللاعب موسما مهما للغاية بالنسبة له، خاصة في ظل رحيل نيمار إلى الدوري الفرنسي وهو ما يعيد الأضواء بكاملها على ميسي الذي يعتمد عليه الفريق الآن بشكل شبه تام.

ويسعى ميسي إلى تقديم موسم استثنائي ليكون حافزا إضافيا له قبل المونديال الروسي الذي ينتظر المنتخب الأرجنتيني التأهل إليه بقيادة مديره الفني الجديد خورخي سامباولي.

وينطبق هذا أيضا على الأرجنتيني الآخر خافيير ماسكيرانو زميل ميسي في صفوف برشلونة.

ويواجه ميسي وماسكيرانو مع منتخب التانغو الأرجنتيني اختبارًا صعبًا بعد أسبوعين، حيث يلتقي الفريق منتخب أوروغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018.

وتشهد هذه المباراة المرتقبة مواجهة محتملة بين ميسي وماسكيرانو والأوروغوياني لويس سواريز زميلهما في صفوف برشلونة.

كما قد تشهد المباراة نفسها مشاركة دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز مدافعي منتخب أوروغواي اللذين يلعبان لأتلتيكو مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ويضم أتلتيكو عددًا آخر من لاعبي الأرجنتين مثل أوجوستو فيرنانديز وآنخل كوريا ونيكولاس جايتان ولوسيانو فيتو الذين يسعون للتألق في هذا الموسم المهم قبل المونديال الروسي.

ويضم ريال مدريد هذا الموسم ثلاثة من نجوم أمريكا اللاتينية وهم حارس المرمى الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس ولاعبا الوسط البرازيليين مارسيلو وكاسيميرو.

كما سيكون من المهم للغاية متابعة المدرب الأرجنتيني إدواردو بيريزو في موسمه الأول مع فريق إشبيلية، حيث تولى تدريب الفريق خلفا لمواطنه سامباولي. وكان بيريزو قدم مسيرة رائعة في قيادته لفريق سلتا فيغو الإسباني.

ويضم فريق إشبيلية عددا من لاعبي الأرجنتين أيضا مثل غابرييل ميركادو ونيكو باريخا وخواكين كوريا والعائد إيفر بانيغا إضافة لعدد آخر من نجوم أمريكا اللاتينية مثل البرازيلي جانسو والكولومبي لويس فيرناندو مورييل.

كما يخوض المدرب الأرجنتيني لويس زوبيلديا تجربته الأولى في الدوري الإسباني كمدير فني لفريق ديبورتيفو ألافيس حيث تولى مسؤولية الفريق خلفا لماوريسيو بيليغرينو الذي انتقل لتدريب ساوثهمبتون الإنجليزي.

وعاد المكسيكي أندري جواردادو إلى الدوري الإسباني من خلال اللعب لفريق ريال بيتيس بينما سيشهد الموسم الحالي الشهور الأخيرة للمكسيكي الآخر كارلوس فيلا مهاجم ريال سوسييداد في الدوري الإسباني، حيث أعلن اللاعب انتقاله للدوري الأمريكي في كانون الثاني/يناير المقبل.