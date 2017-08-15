ما الوعد الذي قدمه ميسي إلى نيمار لكي يثنيه عن ترك برشلونة ؟

كشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية عن جزء من الحوار الذي دار بين الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار في فندق نيويورك، أثناء إقامة برشلونة للمشاركة في الكأس الدولية للأبطال.

وحسب الصحيفة، فقد حاول النجمان إقناع زميلهما بالبقاء بشتى الطرق، ومنها أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعد نيمار بمساعدته في الفوز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في العالم.

وقال ميسي لنيمار “ماذا تريد؟ الكرة الذهبية؟ سأجعلك تفوز بها”.

وذكر ميسي زميله بكونه ساعد سواريز للفوز بلقب هداف الدوري الإسباني والحذاء الذهبي كأفضل هداف في دوريات أوروبا.

وعمل النجم الأرجنتيني خلال لقاء يوفنتوس في إطار الكأس الدولية للأبطال على تنفيذ وعده، حيث ساهم دائما رفقة سواريز للبحث عن نيمار ووضعه في موقع جيد للتسجيل.

ورغم الوعود رفض نيمار البقاء ورحل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبات نيمار، البالغ 25 عاما، لاعبا في باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع برشلونة (222 مليون يورو) ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، ويجب عليه الآن أن ينافس ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية.