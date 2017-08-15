بوفون ينافس رونالدو وميسي على جائزة الأفضل في أوروبا.. تعرف على بقية القائمة

المصدر: د ب أ

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.

وسيتم الإعلان عن اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2016/2017 في 24 آب/أغسطس الجاري على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفاز رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني وميسي هداف برشلونة الإسباني بالجائزة مرتين من قبل، بينما لم يفز بوفون حارس منتخب إيطاليا /39 عاما/ باللقب من قبل.

ويشارك المدربون والصحفيون في عملية التصويت على الفائز بالجائزة من بين عشرة مرشحين.

وضمت القائمة أيضا الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وزميليه في النادي الملكي الألماني توني كروس والإسباني سيرخيو راموس والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي والفرنسي كيليان مبابي لاعب موناكو الفرنسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والسويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.