بقيمة 222 مليون يورو.. تسريب شيك فسخ عقد نيمار مع برشلونة (صورة)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة يُقال إنها للشيك الذي دفعه النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة، والذي تبلغ قيمته 222 مليون يورو لفسخ عقده مع النادي الكتالوني.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد أن تسلّم الشيك من الفريق الفرنسي، ثم سلّمه إلى برشلونة، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.

والشيك المزعوم صادر من بنك قطر الوطني، وعليه قيمة 222 مليون يورو، والتي جعلت “نيمار” يبتعد بشكل خيالي عن أغلى لاعب في العالم سابقًا، وهو الفرنسي بول بوغبا المنتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو الصيف الماضي.

وقدّم باريس سان جيرمان لاعبه البرازيلي أمس الجمعة لوسائل الإعلام والجماهير، لكن اللاعب رفض اتهامه بالسعي للحصول على الأموال، مؤكدًا رغبته بخوض تحديات جديدة.

ومن المحتمل أن يغيب “نيمار” عن مباراة فريقه اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام “أميان” لعدم حصول الاتحاد الفرنسي على البطاقة الدولية لـ”نيمار” من الاتحاد الإسباني.