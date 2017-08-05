نيمار ممنوع من المشاركة مع باريس سان جيرمان في افتتاحية الدوري الفرنسي

لن يكون بمقدور النجم البرازيلي نيمار المشاركة مع باريس سان جيرمان في افتتاحية الفريق في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي أمام أميان اليوم السبت.

وقال الصحفي الفرنسي الشهير محمد بو حفصي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “حتى منتصف الليل، لم يتلقَّ الاتحاد الفرنسي البطاقة الدولية لنيمار من الاتحاد الإسباني؛ لذا فإنه لن يستطيع اللعب”.

من جهتها، قالت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية ووسائل إعلام محلية أخرى إن باريس سان جيرمان لم يقدّم شهادة الانتقال الموقعة من سلطات الكرة الإسبانية إلى رابطة الدوري الفرنسي قبل منتصف الليلة الماضية ومن ثم فلن يتمكن نيمار من اللعب اليوم.

ولم يتسن على الفور الاتصال بباريس سان جيرمان أو الرابطة الفرنسية للتعليق على التقارير الإعلامية.

وبهذا التأخير فإنه سيتعين على نيمار الانتظار حتى مطلع الأسبوع المقبل للعب مع فريقه الجديد للمرة الأولى في مواجهة جانجون على أرض الأخير.

وأكد نيمار استعداده للعب في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في المؤتمر الصحفي لتقديمه أمس الجمعة وقال :”أنا مستعد”.

يشار إلى أن نيمار (25 عامًا) انتقل إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ عقده مع برشلونة والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.