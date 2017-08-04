كم سيجني سانتوس البرازيلي من صفقة نيمار؟

سيحصل سانتوس البرازيلي، فريق نيمار الأول، على تسعة ملايين يورو من القيمة القياسية لانتقال نجم برشلونة السابق إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وأكد فاغنر ريبيرو، وكيل أعمال نيمار، أن ناديه سانتوس الذي رحل عنه في 2013 إلى برشلونة سيحصل على هذا المبلغ من قيمة الصفقة.

وبدأ نيمار مسيرته في سانتوس عام 2009 وشارك في أكثر من مئة مباراة مع الفريق قبل خطوته الأولى في أوروبا نحو النادي الكتالوني الذي وقّع له في صفقة بلغت 57 مليون يورو.

ورغم ما يتردد عن أن المال كان سببًا مباشرًا في رحيله عن النادي الكتالوني، إلا أن نيمار البالغ عمره 25 عامًا نفى ذلك جملة وتفصيلًا، قائلًا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: “أردت تحديًا أكبر واتخذ قلبي القرار وأنا تبعت قلبي”.

وأوضح اللاعب الذي سيجني 45 مليون يورو (53 مليون دولار) سنويًا، كما ذكرت تقارير صحفية، “المال لم يكن أبدًا حافزًا لي. أريد أن أشعر بالسعادة مع عائلتي وأنا حزين حقًا لسماع ما يقوله بعض الأشخاص، إذا كان الأمر متعلقًا بالمال وحسب لربما ذهبت إلى مكان آخر”.

وواصل: “لا يتعلق الأمر برغبتي في أن أصبح النجم الأكبر في برشلونة وليس هذا ما أتطلع إليه هنا، بل أبحث عن تحدٍ جديد وألقاب جديدة وهذا ما يحفزني”.