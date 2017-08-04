كيليان مبابي يصدم ريال مدريد ويرغب في اللعب لبرشلونة

تتزايد الشائعات يومًا بعد يوم حول مصير النجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي مع بقاء أقل من شهر على نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو)، المقربة من برشلونة أن مبابي أخبر برشلونة أنه يريد الانضمام للفريق ليكون بديلًا للبرازيلي نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة مبابي (18 عامًا) في الانضمام للفريق وصلت عن طريق وكيل أعمال لاعبين معروف تربطه علاقات ممتازة بفريقيْ برشلونة وموناكو.

وأضافت الصحيفة أن والد مبابي هو الذي كشف عن رغبة ابنه في الانتقال إلى برشلونة.

ويمتلك برشلونة حاليًا السيولة الكافية التي تمكّنه من إبرام صفقات ضخمة، بعد الحصول على 222 مليون يورو من انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب التي دفعها النادي الفرنسي.

لكن الفريق الكتالوني قد يواجه منافسة شرسة من منافسه ريال مدريد الذي أبدى رغبة هو الآخر بضم مبابي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن ريال مدريد قد يتخلى عن الويلزي غاريث بيل من أجل ضم مبابي.