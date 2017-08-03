مبابي قرر الرحيل.. لكن إلى أين؟

قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت ،اليوم الخميس، إن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي طلب الرحيل عن ناديه موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم ،بينما تهتم عدة أندية بالحصول على خدماته ،ومن أبرزها ريال مدريد ،وبرشلونة الإسبانيين.

وتألق مبابي (18 عامًا) في صفوف موناكو الذي حصد لقب الدوري الفرنسي ،وصعد لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ،لكن الصحيفة الفرنسية تؤكد أنه يرغب في الرحيل عن موناكو “في القريب العاجل”.

وفي وقت سابق عبر موناكو عن أمله في تمديد عقده مع مبابي ،الذي تقدر قيمته بنحو 180 مليون يورو (213 مليون دولار).

وإذا ما تمت صفقة انتقال البرازيلي نيمار لاعب برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كما يتردد حاليًا، فإن مبابي سيكون بمثابة بديل مثالي للنجم البرازيلي في النادي الكتالوني.

ولم يرد موناكو على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب منه تعليقًا على تقرير الصحيفة الفرنسية.