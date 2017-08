رسميًا.. نيمار إلى باريس سان جيرمان (صور)

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى صفوفه قادمًا من برشلونة الإسباني.

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا سيبقى حتى 30 يونيو 2022.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR ???????? pic.twitter.com/rSvlBiKX6D

وسيرتدي نيمار القميص رقم 10 مع باريس سان جيرمان

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان: “اليوم ومع وصول نيمار أصبحت أكثر إيمانًا بقدرتنا على الاقتراب من الألقاب بمساندة جماهيرنا المخلصة لتحقيق أكبر أحلامنا”.

ولم يكشف باريس سان جيرمان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن برشلونة أعلن في وقت سابق أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار، وهي قيمة فسخ العقد بين الطرفين اليوم الخميس.

ونقل موقع باريس سان جيرمان عن نيمار قوله:”سعيد للغاية بالانضمام الى باريس سان جيرمان، منذ وصولي إلى أوروبا أصبح النادي واحد من الأكثر تنافسية والأكثر طموحًا. التحدي الأكبر الذي دفعني للانضمام إلى زملائي هو مساعدة النادي على الفوز بالألقاب التي يحلم بها مشجعي الفريق.

وأضاف نيمار: “من اليوم، سوف أبذل أقصى الجهد لمساعدة زملائي الجدد، وفتح آفاق جديدة للنادي، وتقديم السعادة للملايين من مشجعي سان جيرمان في جميع أنحاء العالم”.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013 في صفقة مثيرة للجدل بعد أن دفع الفريق الكتالوني 88 مليون يورو لسانتوس البرازيلي.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت “سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر”.

وساهم اللاعب البرازيلي في تتويج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2015، إضافة إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني موسمي 2014/2015، و2015/2016، إلى جاب الفوز بكأس إسبانيا 3 مرات، وكأس السوبر مرة وحيدة، وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة.

There's just something special about seeing 'Neymar' on the back of a yellow shirt! ????????????@PSG_inside #AllezParis #PSG #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/7L46fxY8WE

— Dugout (@Dugout) August 3, 2017