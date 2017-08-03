رسميًا.. برشلونة يتسلّم 222 مليون يورو قيمة الشيك الخاص بكسر عقد نيمار من باريس سان جيرمان

تسلّم نادي برشلونة الإسباني الشيك الخاص بالشرط الجزائي للمهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليصبح اللاعب حرًا، وليتمكن من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

و أعلن النادي الإسباني لكرة القدم أنه تسلّم 222 مليون يورو (263 مليون دولار) من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين اليوم الخميس.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت “سيرسل النادي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تفاصيل هذا الإجراء حتى يكون بوسعه تحديد المسؤوليات القانونية التي قد تنشأ من هذا الأمر”.

FC Barcelona communiqué on Neymar Jr https://t.co/G87wtAhVxe — FC Barcelona (@FCBarcelona) ٣ أغسطس، ٢٠١٧

وسيسافر نيمار مساء اليوم إلى باريس لتجنّب وسائل الإعلام والحشد الكبير من الجماهير.

وكان عدد من محامي النجم البرازيلي نيمار، وعدد من محامي فريق باريس سان جيرمان توجهوا إلى مدينة برشلونة للتفاوض مع إدارة الفريق الكتالوني حول تسلّم مبلغ الشرط الجزائي في عقد الدولي البرازيلي نيمار وتسريع وتيرة انتقاله للفريق الفرنسي.

ورفضت رابطة الدوري الإسباني تسلّم المبلغ بدعوى أن الصفقة مخالفة لقوانين اللعب المالي النظيف، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعد بالتحقيق بعد نهايتها وفي ظل الشروط التي تمت من خلالها الصفقة وميزانية الفريق الفرنسي.

ومن مصلحة برشلونة تسلّم المبلغ في أسرع وقت، لكونها تحتاج لشراء لاعبين جدد لتعويض رحيل النجم البرازيلي.

ويبلغ ثمن الشرط الجزائي 222 مليون يورو، ويحق للنجم البرازيلي دفعه ليصبح حرًا والتوقيع لفريق جديد.