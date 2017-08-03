الليغا ترفض استلام قيمة الشرط الجزائي الخاص بتعاقد نيمار مع برشلونة.. ما الحل؟

رفضت رابطة أندية الدوري الإسباني “الليغا” اليوم الخميس استلام قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة، مما يثير الكثير من الغموض والتساؤلات حول صفقة انضمام قائد المنتخب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت مصادر داخل رابطة أندية الدوري الإسباني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن شخصين توجها إلى مقر الرابطة في العاصمة الإسبانية مدريد من أجل دفع مبلغ 222 مليون يورو (262 مليون دولار)، إلا أن الشيك الذي تقدما به تم رفضه.

وهددت “الليغا” أول أمس الثلاثاء بعدم قبول مبلغ الشرط الجزائي الخاص بتعاقد نيمار مع برشلونة بداعي أن النادي الفرنسي يخرق بتعاقده مع اللاعب البرازيلي قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي.

وقال خافيير تيباس، مدير “الليغا” في تصريحات لصحيفة “أ س” الإسبانية أمس الأول الثلاثاء: “لا، لن نقبل بهذه الأموال من ناد مثل باريس سان جيرمان لأنه يرغب في انتهاك حق من حقوق أحد الأندية التابعة لمؤسستنا بالإضافة إلى انتهاكه قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واللعب المالي النظيف وقوانين الاتحاد الأوروبي، سيكون أمرا غير منطقي قبول هذه الأموال”.

وكان برشلونة أعلن أمس أن نيمار/25 عاما/ سيرحل عن النادي، فيما أكد واغنر ريبيرو، وكيل أعمال اللاعب في وقت لاحق أن باريس سان جيرمان سيدفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقد نيمار مع النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة.

وفي حال تمت صفقة انتقال نيمار إلى النادي الفرنسي بنجاح فإنه سيكون اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وتتعدد التكهنات في مختلف الصحف الإسبانية فينا يخص هذا الموقف، الذي لم يحدث من قبل.

وأكدت بعض من وسائل الإعلام أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو الجهة المعنية بالانتقالات الدولية قد يعطي نيمار رخصة مؤقتة من أجل اللعب مع الفريق الباريسي، الذي يبدأ مشواره في دوري كرة القدم الفرنسي يوم السبت المقبل أمام نظيره أميان.