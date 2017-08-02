غريزمان يثير الجدل حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد (صورة)

بعد أن عاد اسمه يتردد في سوق الانتقالات الصيفية للكرة الأوروبية، نشر اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مع رسالة مكونة من أيقونات تعبيرية توحي بأنه يفكر في الرحيل عن صفوف ناديه الحالي.

وقام اللاعب الفرنسي بنشر الصورة والرسالة بعد فوز أتلتيكو مدريد أمس الثلاثاء على نابولي الإيطالي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أودي الودية، ليفتح الباب أمام التكهنات والشائعات حول إمكانية رحيله عن النادي المدريدي.

ويعود هذا التحول في تفكير غريزمان على الأرجح لصفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، والتي ستجلب الكثير من الأموال لخزائن النادي الكتالوني، مما يتيح له فرصة تدعيم فريقه الأول لكرة القدم بصفقات جديدة.

وأمام حاجة برشلونة إلى التعاقد مع لاعب من العيار الثقيل، ظهر اسم غريزمان بشكل متكرر في الكثير من التقارير الصحفية، التي تؤكد أنه أحد أبرز اللاعبين الذين يطمح برشلونة في ضمهم لصفوفه.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة مستعد لدفع 85 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب.

وأعلن غريزمان من قبل رفضه مغادرة فريقه الذي لا يمكنه قيد لاعبين جديد في سجلاته بسبب عقوبات من “اليويفا”.