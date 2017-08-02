هكذا كان وداع ميسي لنيمار (فيديو)

نشر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة وداعية للنجم البرازيلي نيمار زميله في برشلونة الذي أعلن اليوم الرحيل وسينتقل لفريق باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة هي الأغلى في العالم.

ونشر ميسي فيديو يضم صورا تجمعه مع نيمار في برشلونة خلال التدريبات واللقاءات كما تضم مواجهتهما رفقة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني.

وكتب ميسي على الفيديو تعليقا جاء فيه “كان شيئا رائعا أن أتقاسم معك كل هذه السنوات صديقي ، أتمنى لك حظا سعيدا في خطوتك وحياتك المقبلة”.

ورغم كون عدة تقارير أكدت أن سبب رحيل نيمار هو عدم رغبته في البقاء طويلا في ظل النجم الأرجنتيني حيث يطمح ليصبح نجما أولا لفريقه ، لكن علاقة النجمين ظلت جيدة حتى الساعات الأخيرة.