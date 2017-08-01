نيمار يشتبك لفظيًا مع جماهير برشلونة (صور)

أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى أن النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، دخل في مشادة كلامية مع جماهير فريقه برشلونة، في أثناء خروجه من ملهى ليلي في إسبانيا.

ونشرت صحيفة “سبورت” صورًا للاعب ويظهر حوله، فيما يبدو، بعض رجال أمن المكان وهم يحاولون إبعاده عن المشجعين، حتى لا يتطور الأمر إلى عراك.

وقال شهود عيان: إن نيمار تم توبيخه لفظيًا، ما أثار غضبه، حيث اعترض المشجعون طريق اللاعب عند خروجه من أحد الملاهي، رفقة عدد من أصدقائه، بصيحات استهجان، تعبيرًا عن غضبهم من انتقاله المحتمل إلى باريس سان جيرمان.

ووفقًا للصحيفة، فإن الحادثة كانت قبل ساعات قليلة على سفر نيمار إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع برشلونة في الجولة التحضيرية، حيث ذهب بعدها إلى الصين، وقبل أن يعود إلى برشلونة لاتخاذ قرار بخصوص مستقبله.