تفاصيل مشادة ميسي ورئيس إشبيلية في نفق "كامب نو"

شهد نفق استاد ”كامب نو“ مشادة كلامية وعبارات قاسية بين ليونيل ميسي قائد برشلونة من ناحية، ورئيس نادي إشبيلية والمدير الرياضي من ناحية أخرى، وذلك عقب فوز النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة والتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بالانتصار 3-2 في مباراتي الذهاب والعودة.

وأسفرت مباراة الذهاب عن توتر بين اللاعبين أيضا في ملعب سانشيز بيزخوان، وكذلك مواجهة الفريقين الأخيرة في الليغا التي انتهت بفوز النادي الكتالوني 2-صفر على ملعب إشبيلية.

وانتفض برشلونة من تأخره بهدفين في مباراة الذهاب ليفوز 3-صفر على ضيفه إشبيلية بعد وقت إضافي يوم الأربعاء، ويبلغ نهائي كأس الملك بتفوقه 3-2 في النتيجة الإجمالية.

وقالت إذاعة ”كادينا سير“: إن لاعبي برشلونة ظلوا في الملعب عقب المباراة للاحتفال بالتأهل للنهائي، وفي هذه الأثناء، لم يكن لدى رئيس الفريق الأندلسي بيبي كاسترو والمدير الرياضي مونشي ما يفعلانه سوى النزول إلى غرفة الملابس لانتظار لاعبي البلوغرانا، ليحدث اشتباك لفظي بين الطرفين.

وقال الصحفي سيك رودريغيز في إذاعة ”كادينا سير“ إن كاسترو ومونتشي قالا إن برشلونة ”يفوز دائمًا بنفس الطريقة“، ليأتي الرد من ميسي عقب وصوله للنفق: ”عود إلى منزلك الدافئ“.

💣 Informa @SiqueRodriguez 💥 ”Después del partido Monchi y Pepe Castro bajaron al túnel de vestuarios y tuvieron una bronca con Messi y Pepe Costa“ 🔴⚪️ ”Siempre ganáis igual…“ 🔵🔴 ”Os vais calentitos a casa…“#Golazo pic.twitter.com/vqnKZyzFH2 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) March 4, 2021

وسبق لمونشي أن علق عقب مباراة الدوري الأخيرة على ملعب سانشيز بيزخوان بوصفه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ”بطفل يبكي“، وهو ما وضعه لاعبو برشلونة في أذهانهم قبل مباراة الإياب.

لكن إشبيلية رد ونفى هذه الواقعة، مؤكدا أن مونشي لم يذهب إلى النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس، بينما صرخ ميسي فور وصول مونشي، وذلك بعد طلب الأخير طرد قائد برشلونة في المباراة السابقة.

وأضاف إشبيلية أن الفوضى التي حدثت لم تستمر طويلا، وأن ”لاعبين من الفريقين شاركوا في المشادة، لكن دون استمرار ذلك لوقت طويل“.

ونشر حساب إشبيلية على تويتر صورة لجيرارد بيكيه وهو يلهث خلف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ويحاول جذبه من قميصه، في إشارة إلى مباراة الفريقين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي خسرها النادي الكتالوني 4-1 على أرضه، وعلق على برشلونة بكلمة ”الدوري الأوروبي“، وفي المقابل على صورة مبابي ”إشبيلية في دور الستة عشر لدوري الأبطال“، لكن برشلونة رد عبر حسابه بالإنجليزية: “كرة القدم تعني الاحترام. تصبح على خير“.