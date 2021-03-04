احتفال جنوني من ميسي بهدف بيكيه القاتل في مباراة برشلونة وإشبيلية (فيديو)

رصدت كاميرات التلفزيون احتفال ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بهدف جيرارد بيكيه القاتل في شباك إشبيلية، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان برشلونة قريبا من مغادرة البطولة قبل أن يسجل بيكيه الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 94، وسط احتفالات جنونية من لاعبي الفريق، وعلى رأسهم ميسي.

هذه هي اللحظات التي يبحث عنها ميسي ⚽️⚽️⚽️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vsTYv2aukJ — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 3, 2021



ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، حيث نجح المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت في تسجل الهدف الثالث الحاسم الذي صعد ببرشلونة للمباراة النهائية، بعد فوزه بنتيجة المباراتين 3-2.

وسينتظر برشلونة المتأهل من ليفانتي وأتلتيك بلباو.

وظهر ليونيل ميسي نجم برشلونة يحتفل كما لم يحتفل من قبل.

ردة فعل ميسي على جون بيكيه في الدقيقة 93 🥺🥺❤️❤️ pic.twitter.com/I0IQuuXqjY — Mohamed ELmogy (@ELMOOGY74) March 3, 2021



وأثار احتفال ميسي ردود فعل كبيرة، حيث علق أشرف بن عياد مراسل بي إن سبورتس في برشلونة :“هذه هي اللحظات التي يبحث عنها ميسي“.

وبات برشلونة قريبا من مغادرة دوري أبطال أوروبا، كما يواجه صعوبات في مسابقة الدوري، بخلاف خسارة السوبر الإسباني، ما يجعل كأس الملك هو البطولة الأقرب للفريق هذا الموسم.

وحصل ميسي على أعلى تقييم بين لاعبي برشلونة في هذه المباراة بـ8.5 درجة.