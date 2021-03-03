ريمونتادا درامية تصعد ببرشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب إشبيلية (فيديو)

خطف فريق برشلونة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الدرامي على إشبيلية 3/0 في إياب نصف نهائي البطولة، وهي المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ليعوض خسارته بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وكان برشلونة على وشك الخروج، حيث كان متقدمًا بهدف نظيف حتى الدقيقة 93، إلى أن نجح بيكيه في إضافة الهدف الثاني، ليعادل الكفة وتتجه المباراة للأشواط الإضافية التي ابتسمت للبارسا.

وتقدم برشلونة عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 من بداية المباراة بتسديدة صاروخية، ولم تهتز الشباك بعد ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدف نظيف.

وفي منتصف الشوط الثاني نجح تير شتيغن في الحفاظ على نظافة شباكه بعد أن تصدى لركلة جزاء لصالح إشبيلية كادت أن تقلب الموازين.

وقبل انطلاق صافرة النهاية نجح جيرارد بيكيه بخطف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، ليعادل نتيجة مباراة الذهاب وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

ومع انطلاق الشوط الثالث تقدم برشلونة بالهدف الثالث عن طريق مارتين برايثوايت.

وفاز برشلونة بمجموع المباراتين (2/3) بعد أن تأخر في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وتأهل برشلونة بفوزه الدرامي على إشبيلية ليضرب موعدًا مع الفائز من ليفانتي وأتلتيك بيلباو.