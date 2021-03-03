كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد إشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يستضيف فريق برشلونة منافسه إشبيلية، مساء اليوم الأربعاء، في جولة الإياب للدور نصف النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ونجح إشبيلية في تحقيق فوز مثير على حساب برشلونة في لقاء الذهاب بثنائية دون رد يوم 10 فبراير الماضي، وهو ما يلقي بظلاله على مواجهة الليلة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة برشلونة ضد إشبيلية.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب ”كامب نو“، بصافرة الحكم خوسيه ماريا سانشيز.

ولم تعلن أي قناة عربية أو مفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات عن إذاعة اللقاء.

لكن سيتم نقلها عبر القنوات الآتية:

قناة Sport 1 Hungary، باللغة المجرية، على القمر الصناعي Thor 2/3، تردد 12034، رأسي، معدل ترميز 30000، التصحيح 3/4.

قناة Premier Sports 1 HD الإيرلندية، باللغة الإنجليزية، على القمر الصناعي Astra 2A/2B/2D، تردد 12226 أفقي، معدل ترميز 27500، التصحيح 2/3.

قناة Telecinco، باللغة الإسبانية، على القمر الصناعي Astra 1B-1H + 2C، تردد 10906، رأسي، معدل ترميز 22000، التصحيح 3/4.

مشوار الفريقين

تاهل برشلونة بعد الفوز على كورنيا بنتيجة 2-0 في دور الـ32 ثم تخطى عقبة رايو فايكانو في دور الـ16 بنتيجة 2-1، وفاز على غرناطة بنتيجة 5-3 في ربع النهائي.

وصعد إشبيلية إلى نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة لوسينا بنتيجة 3-0 في الدور التمهيدي الأول ثم فاز على ليناريس ديبورتيفو بنتيجة 2-0 في الدور التمهيدي الثاني ثم عبر عقبة ليغانيس بنتيجة 1-0 في دور الـ32.

وتغلب إشبيلية على فالنسيا بنتيجة 3-0 في دور الـ16 ثم فاز على ألميريا بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.

ويعد برشلونة الأكثر تتويجاً بلقب كأس ملك إسبانيا برصيد 29 مرة، بينما حصد إشبيلية اللقب 5 مرات فقط.

برشلونة والريمونتادا

يبحث برشلونة عن الريمونتادا ورد هزيمته بهدفين دون رد في جولة الذهاب على ملعب إشبيلية، خاصة أن لقاء الفريقين ببطولة الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، انتهى بفوز البارسا بهدفين دون رد.

وقال الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وكل شيء وارد، وبالتالي فإن فريقه سيقاتل للعبور للمباراة النهائية وتحقيق الفوز على إشبيلية بفارق 3 أهداف وتحقيق الريمونتادا.

وأضاف: ”الخسارة بهدفين دون رد في مباراة الذهاب نتيجة سيئة، ولكننا قادرون على العودة. برشلونة فريق جائع ولديه طموح كبير، ونحن بحاجة للمزيد من الفاعلية والتركيز في إبعاد الهجمات أمام مرمانا“.

ويعتمد برشلونة على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس مارك تير شتيغن وأمامه ثلاثي خط الدفاع صامويل أومتيتي وجيرارد بيكيه وكليمينت لينغليه، وفي خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونغ، ويميناً سيرجينو ديست ويساراً جوردي ألبا، مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان.

أسلحة إشبيلية

يسعى إشبيلية بقيادة مدربه جولين لوبتيجي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة والتأهل للدور النهائي.

وقال لوبتيجي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن إشبيلية سيخوض اللقاء بهدف واحد فقط وهو حصد بطاقة التأهل للدور النهائي للبطولة، موضحاً أن برشلونة لديه أسلحة قوية، وأن مباراة الدوري تختلف عن لقاءات الكأس تماماً.

ويراهن إشبيلية على تشكيلته التي تضم الحارس ياسين بونو وأمامه يوليس كوندي ودييغو كارلوس وخيسوس نافاس وسيرجيو إسكوديرو في خط الدفاع، مع ثلاثي خط الوسط إيفان راكيتيتش وفرناندو ريجيس وأليكس فيدال، مع الثلاثي منير الحدادي ويوسف النصيري وسوسو.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة في إياب نصف نهائي الكأس خارج أي توقعات، خاصة أن مباراة الدوري بين الفريقين شهدت تفوقاً لافتاً من جانب برشلونة.

وأوضح أن إشبيلية سيظهر بصورة مختلفة وأقوى بكثير من لقاء الدوري لأن أمامه فرصة ذهبية للتأهل للنهائي، كما أن برشلونة يسعى للمزيد من اكتساب الثقة بعبور عقبة إشبيلية والصعود لنهائي الكأس.