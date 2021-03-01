برشلونة يحدد سعر بيع أنطوان غريزمان

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، إن برشلونة قد يبيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا لشبكة ”okdiario“، فإن برشلونة مستعد لبيع غريزمان مقابل الحصول على 60 مليون يورو.

وخرج غريزمان من تشكيلة المدرب رونالد كومان خلال مباراة برشلونة الأخيرة أمام إشبيلية، حيث اعتمد المدرب الهولندي على تشكيلة 5/3/2.

وعلق كومان على استبعاد غريزمان من المشاركة أمام إشبيلية بالقول: ”لم تكن رسالة لغريزمان. قررت تغيير طريقة اللعب لإيجاد العمق في الهجوم ووضعت ديمبلي، كنا بحاجة للاعب أسرع من غريزمان في المقدمة، الأمر لم يكن عقابا له“.

وانتقل غريزمان من أتلتيكو مدريد لبرشلونة صيف العام 2019، مقابل قيمة فسخ عقده والتي تبلغ 120 مليون يورو.

وتعرض غريزمان لانتقادات بعد أشهر من انضمامه لبرشلونة.

وأضافت الشبكة أنه رغم أن برشلونة مستعد لبيع غريزمان بنصف السعر الذي دفعه للحصول عليه، إلا أن النادي الكتالوني يواجه مشكلتين.

وتتمثل المشكلة الأولى بأن غريزمان يتمسك بالبقاء مع برشلونة، إضافة إلى أنه لا يوجد أي ناد يريد إبرام الصفقة.

وشارك غريزمان الموسم الحالي في 35 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 12 هدفا وصنع 10، أما في الموسم الماضي فسجل 15 هدفا وصنع 4 في 48 مباراة.

ويرتبط غريزمان، الذي سيكمل 30 عاما الشهر الحالي، بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2024.

في سياق ذي صلة، أفاد موقع ”غول“ بنسخته الإسبانية، بأن مصدرا مقربا من خوان لابورتا المرشح لرئاسة برشلونة، أكد أنه لا يفكر في التعاقد مع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال.

وكانت تقارير قد ذكرت أن لابورتا يريد التعاقد مع أرتيتا لقيادة الفريق، حال فوزه برئاسة برشلونة وعدم استمرار المدرب الحالي رونالد كومان.