الشرطة تقتحم مكاتب برشلونة للتحقيق في قضية "بارسا غيت".. والقبض على بارتوميو

كشفت تقارير صحفية عن مداهمة رجال الشرطة مكاتب نادي برشلونة في ”كامب نو“؛ للبحث والتحقيق بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم ”بارسا غيت“، والمتهم فيها رئيس برشلونة السابق بارتوميو.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن العديد من رجال الشرطة يقومون بتفتيش مكاتب النادي منذ الساعات الأولى من الصباح؛ للبحث عن أدلة جديدة.

وبحسب إذاعة ”كادينا سير“، فإنها لا تستبعد أن يحدث اعتقالات لبعض المسؤولين خلال الساعات المقبلة.

وقال الإعلامي الإسباني ألفريدو مارتينيز: ”الشرطة الوطنية تقوم بعملية تحقيق وتفتيش في مكاتب كامب نو، ومعظم الموظفين في الخارج، ولا يستبعد أن يكون هناك اعتقالات“.

وكشفت الإذاعة أنه تم بالفعل القبض على بارتوميو، رئيس النادي السابق، وأيضا رومان غوميز بونتي، رئيس الخدمات القانونية السابق في النادي، وأوسكار غراو ، مدير النادي؛ بتهم تتعلق بغسيل الأموال.

Bartomeu ha sido detenido. Poned la radio. 👉 Vía @La_SER y @SERCatalunya — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) March 1, 2021

وكانت الشرطة الكتالونية، أشارت في تحقيقها العام الماضي، إلى أن هناك أدلة فساد في القضية الشهيرة، وأن تعاقد برشلونة مع شركة (I3 Ventures) لمتابعة ما يثار حول النادي، على مواقع التواصل، كان بمقابل قد يكون أعلى 6 مرات من المعتاد.

وتعاقد برشلونة في 2017 مع شركة استشارات مقابل مليون يورو سنويا، كانت تقوم بمهاجمة لاعبين مثل ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه على مواقع التواصل، ومرشحين سابقين لانتخابات النادي.

وذكرت الشرطة أنه تم ”تقسيم العقود والفواتير بطريقة احتيالية لتفادي إشراف هيئة الرقابة بالنادي“.​

وجرى تقسيم العقود إلى أقل من 200 ألف يورو، بما يعني تجنب العرض على اللجنة التنفيذية للنادي للموافقة عليها؛ ما دفع 6 من أعضاء مجلس إدارة النادي، للاستقالة.​

وترى الشرطة الكتالونية أن هناك جرائم محتملة لإدارة غير نزيهة وفساد، إذا ثبتت صحة محتوى الشكاوى.

وأشار تقرير الشرطة الكتالونية -أيضا- إلى أن ”الوقائع يمكن أن يكون لها مكان في ما يسمى بفساد الشركات.

🚨 IMAGEN #JUGONES 🚨 🚔 Los MOSSOS, EN EL CAMP NOU efectuando el registro del ‘Barçagate’. 👉Nos vemos a las 15:10👈 pic.twitter.com/FtvUMeryKz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2021

بيان رسمي

وقال برشلونة في بيان رسمي: ”دخلت الشرطة الكتالونية لمكاتب النادي في كامب نو، بأمر من رئيس محكمة برشلونة رقم 13، في قضية تعاقد مجلس الإدارة السابق مع شركة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: ”قدم برشلونة التعاون الكامل مع السلطة القضائية والشرطة لتوضيح كافة الحقائق التي تخص القضية الجنائية التي يُتهم فيها بارتوميو ومجلسه بالفساد والتواطؤ“.

وتابع: ”المعلومات والوثائق التي طلبتها الشرطة القضائية اقتصرت على الوقائع المتعلقة بهذه القضية“.

وأتم برشلونة: ”يعرب النادي عن احترامه البالغ للإجراءات القانونية، ولمبدأ افتراض براءة الأشخاص المتضررين في إطار هذه القضية“.