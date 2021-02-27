كل ما تريد معرفته عن مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية مساء اليوم السبت في قمة الجولة الـ25 للدوري الإسباني في مواجهة قوية ونارية بين الفريقين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة إشبيلية ضد برشلونة، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب رامون سانشيز بيزخوان مباراة إشبيلية ضد برشلونة في الساعة 18:15 السبت بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 و3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل إشبيلية المركز الرابع برصيد 48 نقطة من 23 مباراة، وحقق الفريق 15 فوزا وتلقى 5 خسائر وتعادل 3 مرات.

وسجل الفريق الأندلسي 34 هدفا وتلقى 16 هدفا، ويبقى المغربي يوسف النصيري هداف الفريق برصيد 13 هدفا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وحقق الفريق 15 فوزا وتعادل 5 مرات وتلقى 4 خسائر.

وسجل الفريق الكتالوني 53 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم وتلقى 22 هدفا، ويبقى الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف الفريق برصيد 18 هدفا.

وفاز إشبيلية على برشلونة 2/0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك يوم 10 فبراير الجاري، كما أن الفريقين تعادلا في آخر لقاءين في الدوري.

أسلحة إشبيلية

يحشد فريق إشبيلية أسلحته لتحقيق الفوز على حساب برشلونة وتعزيز تقدمه في جدول الليغا والتقدم على حساب برشلونة، خاصة أن الفريق له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية ضد إلتشي وهو ما يقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة.

وقال المدرب جولين لوبتيغي، المدير الفني لإشبيلية، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة ستكون قوية وصعبة بين الفريقين وممتعة أمام نجوم كبار وأصحاب موهبة بقيمة برشلونة.

وأوضح أن فريقه سيحاول التطور وتقديم مستويات طيبة وحصد النقاط الثلاث مؤكدا أن لقاء نصف نهائي الكأس ليس له علاقة بمباراة الدوري التي تختلف تماما.

ويفتقد إشبيلية جهود لوكاس أوكامبوس وماركوس أكونا، ويعتمد الفريق الأندلسي على تشكيلته التي تضم الحارس ياسين بونو، وأمامه رباعي خط الدفاع جوليس كوندي ودييغو كارلوس وخيسوس نافاس وسيرجيو إسكوديرو.

ويقود خط الوسط إيفان راكيتيتش وبجواره فرناندو ريغيس وخوان جوردان، مع ثلاثي الهجوم يوسف النصيري وسوسو فرنانديز وأليخاندرو غوميز.

قدرات برشلونة

يدخل برشلونة اللقاء باحثا عن الفوز لاكتساب الثقة مجدداً والانطلاق في سباق التتويج بالليغا وعدم توسيع الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد.

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن تألق ميسي أمر رائع والفريق بصفة عامة بحاجة إلى مواصلة تثبيت أقدامه في طريق الانتصارات، وذلك قبل أن يتعرض لنزيف دموي في أنفه ويعتذر عن عدم استكمال المؤتمر.

ويغيب عن برشلونة أنسو فاتي وفيليب كوتينيو وسيرجي روبيرتو وميراليم بيانيتش للإصابة، ويلعب كومان بتشكيلته التي تضم الحارس مارك تير شتيغن، وأمامه رباعي خط الدفاع كليمونت لينغليت وجيرارد بيكيه وسيرجي ديست وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش وبجواره فرينكي دي يونغ وبيدري مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون صعبة ومختلفة عن مواجهة الكأس، موضحا أن برشلونة لديه قدرات هجومية مميزة ولكن المشاكل الدفاعية في مواجهة إشبيلية ستضره كثيرا.

وأوضح أن إشبيلية طامع في مواصلة مشوار المنافسة على لقب الليغا خاصة أن أمامه فرصة لتحقيق ذلك مع تراجع نتائج ريال مدريد وبرشلونة هذا الموسم.