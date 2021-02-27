ماركا: ليونيل ميسي أصبح أكثر انفتاحًا على فكرة البقاء مع برشلونة

كشفت صحيفة ”ماركا“، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الذي ينتهي عقده في كامب نو نهاية الموسم الحالي.

وذكرت الصحيفة أنه بمجرد انتهاء انتخابات برشلونة التي ستقام، يوم 7 مارس المقبل، سيجلس الرئيس المنتخب لبرشلونة مع ميسي في محاولة لإقناعه بالبقاء مع النادي.

وكان ميسي قد طلب الرحيل عن برشلونة، في أغسطس الماضي، عقب نهاية موسم 2019/2020، الذي خرج فيه برشلونة خالي الوفاض.

لكن إدارة برشلونة السابقة برئاسة ”جوسيب ماريا برارتوميو“ رفضت طلب ميسي واشترطت الحصول على قيمة فسخ العقد بين الطرفين والتي تبلغ 700 مليون يورو.

وذكرت ”ماركا“ أن ميسي الذي سيكمل 34 عامًا في يونيو المقبل، ترك الباب مفتوحًا للبقاء في كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل ميسي مع برشلونة يعتمد على عرض الرئيس الجديد للنادي الكتالوني.

G⚽️L DEL DÍA

👑 Messi pic.twitter.com/5pN3GJmHCm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 23, 2021

وأكدت أن ميسي يريد أن يمتلك برشلونة مشروعًا رياضيًا قويًا يتيح له المنافسة على الألقاب على المستوى القريب، وأوضحت أن الأموال لن تمثل عقبة أمام ميسي.

ونقلت ”ماركا“ عن مصادر في برشلونة قولها إن ميسي أصبح أكثر انفتاحًا على فكرة البقاء مع الفريق، رغم الخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في حين أن مصادر قريبة من اللاعب لا تستبعد أن يظل ميسي مع الفريق.

وأكدت أن ميسي ووالده، وهو أيضًا وكيل أعماله، يرفضان الاستماع لأي عروض بشأن الرحيل عن برشلونة.

وسجل ميسي الموسم الحالي 23 هدفًا في 31 مباراة، من بينها تسجيل 18 هدفًا في الليغا يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة، في حين صنع 8 أهداف في مختلف المسابقات.