كومان يطالب لاعبي برشلونة بمساعدة ميسي

طالب رونالد كومان مدرب برشلونة لاعبيه بالأداء بقوة وتقليل الاعتماد على القائد ليونيل ميسي في تسجيل الأهداف قبل مواجهة إشبيلية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا السبت.

وأحرز ميسي (33 عاما) 18 هدفا في الدوري هذا الموسم، ويأتي أنطوان غريزمان في المركز الثاني بستة أهداف، وقد سجل القائد الأرجنتيني أول هدفين في الفوز على إلتشي في الدوري يوم الأربعاء الماضي.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لا يستطع اللاعبون الأكبر سنا القيام بكل شيء بأنفسهم، ميسي سجل 18 هدفا وهو نفس العدد الذي سجله باقي المهاجمين مجتمعين، إنه بحاجة للمساعدة، لا يمكنك الاعتماد دائما على اللاعبين الأفضل أو الأكبر سنا، كل لاعب بالفريق يجب أن يتحمل المسؤولية، وليس فقط اللاعبون الأكثر خبرة“.

❝We will decide tomorrow.❞

— @RonaldKoeman on whether @RonaldAraujo939 will get minutes on Saturday pic.twitter.com/JfViuohV8A — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2021

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري، متقدما بفارق نقطتين عن إشبيلية، الذي خاض مباراة أقل.

ومع تقدم أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق خمس نقاط وله مباراة مؤجلة، لا يمكن للنادي الكتالوني تحمل التراجع في سباق الفوز باللقب.

وأضاف المدرب الهولندي قبل أن ينهي مؤتمره الصحفي سريعا بسبب نزيف في الأنف: ”لا أعتقد أنه أهم أسبوع في الموسم، في هذه المرحلة الأندية المتقدمة تلتقي مع بعضها البعض، يقع الجميع تحت ضغط، لا توجد ضغوط إضافية على برشلونة أكثر من باقي الفرق، إذا كنت مدربا لبرشلونة، فستتعرض للضغوط في كل مباراة“.

وسيستعيد برشلونة المدافع رونالد أراوخو في رحلته إلى الأندلس، لكن سيغيب ميراليم بيانيتش وفيليبي كوتينيو وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي عن المباراة.