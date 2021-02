كومان يطالب لاعبي برشلونة بمساعدة ميسي

طالب رونالد كومان مدرب برشلونة لاعبيه بالأداء بقوة وتقليل الاعتماد على القائد ليونيل ميسي في تسجيل الأهداف قبل مواجهة إشبيلية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم غدا السبت.

وأحرز ميسي (33 عاما) 18 هدفا في الدوري هذا الموسم، ويأتي أنطوان غريزمان في المركز الثاني بستة أهداف، وقد سجل القائد الأرجنتيني أول هدفين في الفوز على إلتشي في الدوري يوم الأربعاء الماضي.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”لا يستطع اللاعبون الأكبر سنا القيام بكل شيء بأنفسهم، ميسي سجل 18 هدفا وهو نفس العدد الذي سجله باقي المهاجمين مجتمعين، إنه بحاجة للمساعدة، لا يمكنك الاعتماد دائما على اللاعبين الأفضل أو الأكبر سنا، كل لاعب بالفريق يجب أن يتحمل المسؤولية، وليس فقط اللاعبون الأكثر خبرة“.

❝We will decide tomorrow.❞

— @RonaldKoeman on whether @RonaldAraujo939 will get minutes on Saturday pic.twitter.com/JfViuohV8A

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2021