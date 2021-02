ميسي يطلب قميص حارس إلتشي (فيديو)‎

توجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمصافحة إيدجير باديا حارس مرمى إلتشي، وطلب منه مبادلته القمصان، عقب نهاية مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة بفوز البارسا بثلاثية نظيفة، أحرز منها ميسي الهدفين الأول والثاني.

وعقب نهاية المباراة توجه ميسي إلى إيدجير باديا حارس مرمى إلتشي ليطلب منه قميصه، ليتفاجأ الأخير بذلك الطلب، ويفرح بشدة، ويخلع قميصه ليهديه إلى النجم الأرجنتيني في سعادة بالغة.

يذكر أن برشلونة قد صحح مساره بفوز مستحق على حساب ضيفه إلتشي بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم ”الليغا“.

وواجه برشلونة الكثير من الصعوبات في محاولته اختراق دفاعات إلتشي، حتى جاءت الدقيقة 48 معلنة عن أول أهداف اللقاء، بعد تبادل جميل للكرة بين مارتين برايثوايت، وليونيل ميسي، أنهاها الأخير بتسديدة هزت الشباك.

وتوالت بعدها فرص برشلونة على مرمى إلتشي ما أسفر عن هدف ثانٍ حمل توقيع ميسي في الدقيقة 68 بتمريرة سحرية من فرينكي دي يونغ، قبل أن يختتم جوردي ألبا ثلاثية الفريق الكتالوني بهدف سجله عند الدقيقة 73.

Messi with the goal

BRAITHWAITE with the assist

Barca with the lead

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#BarçaElche pic.twitter.com/C9JzGM6HcH

— Tony (@Tony2wice) February 24, 2021