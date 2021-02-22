موندو ديبورتيفو: ريال مدريد متهم بالاحتيال على القانون

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن ريال مدريد متهم بالاحتيال على القانون بسبب حصوله على قروض مخالفة للقانون بقيمة 200 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة، المقربة من برشلونة فقد تم تسريب وثيقة اتفاق ريال مدريد مع صندوق للاستثمار في ”جزر كايمان“ للحصول على قرض قيمته 200 مليون يورو عام 2016.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المخالفة قد تعرض ريال مدريد للمعاقبة بتهمة الاحتيال على القانون.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن صندوقا استثماريا في جزر كايمان قدم قرضا قيمته 200 مليون يورو للنادي الملكي، وهو ما قد يعني تهرب الميرنغي من الضرائب.

وأضافت أن حكومة إسبانيا يحق لها الحصول على ضرائب بنسبة 24% من قيمة أي قرض، في حين أن ريال مدريد احتال على القانون للتهرب من الضرائب، وهو ما قد يعرضه لعقوبة الاحتيال.

يشار إلى ريال مدريد يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 52 نقطة من 24 مباراة، ويلعب مع أتلانتا الإيطالي غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.