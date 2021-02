ريال مدريد في مفاوضات مع شركة القدية السعودية لتكون راعيا رسميا للفريق

ذكرت صحيفة ”تايمز“ العالمية أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع شركة ”القدية“ السعودية لتكون أحد رعاة الفريق الرسميين بعقد يمتد لمدة 10 سنوات ومبلغ يصل لـ150 مليون يورو.

وشركة ”القدية ”السعودية شركة ترفيهية سياحية سعودية، وبحسب الصحيفة العالمية فإن الاتفاق المحتمل بينها وبين ريال مدريد يجعلها أحد رعاته الرسميين.

ويبحث ريال مدريد عن تعويض خسائره المالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب، والتي قدرت بحوالي 300 مليون يورو، وذلك عبر عقود رعاية جديدة مع شركات عالمية.

وستكون شركة ”القدية“ السعودية الراعي الرسمي لريال مدريد للسيدات، وسيعزز ذلك تواجد السعودية في كرة القدم العالمية من خلال فريق بحجم ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد مدد عقد الرعاية مع شركة ”بروفيدنس“ في أمريكا الشمالية لغاية 2027 ليضمن الحصول على مبلغ إضافي يصل لـ205 ملايين يورو.

ويأمل فلورنتينو بيريز احتواء الأزمة المالية لفريقه بغية دخول سوق الانتقالات القادم والتعاقد مع نجم كبير، كما ما زال ملعب سانتياغو برنابيو في طور التجديد ويحتاج الفريق لموارد مالية جديدة.

Mbappe Scores A Hat Trick For PSG Knocking Out Barcelona! #mbappe #ChampionsLeague pic.twitter.com/d3J5WNMjKo

صفقة مبابي

يفكر ريال مدريد في تحقيق هدفه بضم المهاجم الشاب كيليان مبابي عن طريق فكرة مجنونة تتلخص في التعاقد معه هذا الصيف وارتداء قميص النادي الملكي في 2021 لكن مع دفع المقابل المالي لباريس سان جيرمان عام 2022.

وقال موقع ”ديفيسنا سنترال“ المقرب من ريال مدريد إن إحدى الأفكار المطروحة على الطاولة للتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب الموسم المقبل وضمه قبل النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، تتركز على التعاقد مع مبابي صيف 2021 وسداد قيمة الصفقة في العام التالي.

ونشر الموقع ذاته تقريرا حصريا في وقت سابق يفيد بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع هالاند الموسم المقبل نظرا لأن سعره أقل من مبابي وتأجيل مهاجم باريس سان جيرمان للعام القادم بعد انتهاء عقده وضمه مجانا.

ويعاني ريال مدريد، مثل الكثير من الأندية، من أزمة مالية جراء جائحة كوفيد-19 التي حرمت الأندية من إيرادات المباريات لمنع حضور الجماهير للملاعب، وكذلك قل دخل النادي من حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية، ما أثر على قدراته الشرائية وانخفاض أسعار اللاعبين في زمن كورونا.

ومن المتوقع بعد عودة الجماهير التي قد تحدث في 2022 أن يتمكن ريال مدريد من دفع قيمة صفقة مبابي لباريس سان جيرمان. وهو خيار مشابه جدا لما فعله سان جيرمان نفسه عندما تعاقد مع مبابي على سبيل الإعارة من موناكو مع شراء إلزامي في الموسم التالي مقابل 180 مليون يورو، وهو ما حدث بالفعل.

Kylian Mbappé takes Player of the Week for his devastating hat-trick at Camp Nou! 👏👏👏#UCL | #UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/pB5797GDD7

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2021