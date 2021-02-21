ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يتساوى مع سواريز

افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في مباراته مع قادش، في الدوري الإسباني.

ووقع ميسي هدفه في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيده إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين مع لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

وفي المركز الثاني يأتي النجم المغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية، ووقع على 13 هدفا، ومع جيرارد مورينو لاعب فياريال، ثم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد برصيد 12 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1. ليونيل ميسي (برشلونة)، ولويس سواريز (أتلتيكو مدريد)، ولكل منهما 16 هدفا.

2. يوسف النصيري، (إشبيلية)، وجيرارد مورينو (فياريال)، ولكل منهما 13 هدفا.

3. كريم بنزيما، ريال مدريد، 12 هدفا.