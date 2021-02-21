ليونيل ميسي يصبح أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة منذ تأسيس النادي برصيد 506 مباريات.

وشارك ميسي أساسيا في مباراة برشلونة مع قادش، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ميسي وصل إلى 506 مباريات وبات أكثر لاعب مشاركة مع النادي في الدوري الإسباني، متجاوزا رقم زميله السابق تشافي هرنانديز.

Make that ⭐️ 𝟓𝟎𝟔 ⭐️ and 🔝 for Leo #Messi! https://t.co/GZcZT1FJun — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2021

ويملك تشافي في رصيده 505 مباريات، في حين لعب آندريس إنييستا 442 مباراة ويحتل المركز الثالث.

وافتتح ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

يشار إلى أن قادش كان ضمن الأندية القليلة التي لم يسجل عليها ميسي أي هدف، إذ شارك ميسي من قبل أمامه مرتين، في 2005، وفي مباراة الدور الأول، والتي خسرها البلوغرانا 1/2.

يشار إلى أن ميسي سجل 460 هدفا وصنع 201 في 506 مباريات في الدوري الإسباني، علما أنه سجل بالمجمل 655 وصنع 286 في 761 مباراة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 46 نقطة من 22 مباراة.

ويسعى برشلونة لمحو آثار الخسارة المؤثرة بنتيجة 1/4 أمام باريس سان جيرمان، على ملعبه كامب نو، يوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.