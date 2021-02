ليونيل ميسي يصبح أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعب مشاركة مع برشلونة منذ تأسيس النادي برصيد 506 مباريات.

وشارك ميسي أساسيا في مباراة برشلونة مع قادش، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وبحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن ميسي وصل إلى 506 مباريات وبات أكثر لاعب مشاركة مع النادي في الدوري الإسباني، متجاوزا رقم زميله السابق تشافي هرنانديز.

Make that ⭐️ 𝟓𝟎𝟔 ⭐️ and 🔝 for Leo #Messi! https://t.co/GZcZT1FJun

