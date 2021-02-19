سبورت: دافيد ألابا ينتظر فوز خوان لابورتا للانتقال إلى برشلونة

أفادت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية بأن المدافع النمساوي دافيد ألابا قد ينتقل إلى برشلونة، رغم التقارير التي تتحدث عن اتفاق ريال مدريد مع اللاعب.

وأكد ألابا، البالغ من العمر 28 عاما، أنه سيرحل عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة، لكنه لم يفصح عن ناديه الجديد.

وأكدت الصحيفة أن ألابا لم يحسم مستقبله، في ظل تنافس كبار الأندية للتعاقد معه، وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأشارت ”سبورت“ إلى أنه لا يوجد أي اتفاق بين ريال مدريد وألابا، وقالت إن بيني زاهافي، وكيل ألابا، ينتظر نتيجة انتخابات برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أنه حال فوز خوان لابورتا برئاسة انتخابات برشلونة، فإن زاهافي سيبدأ التفاوض مع النادي الكتالوني حول انتقال موكله لملعب كامب نو.

وبحسب ”سبورت“، فإن ألابا لن يحسم مستقبله قبل أبريل أو مايو.

وشارك ألابا في 415 مباراة مع بايرن ميونخ خلال 13 موسما منذ مباراته الأولى في البوندسليغا عام 2010، وشارك في 29 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.