تقرير: راموس أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن سيرجيو راموس بات أقرب من أي وقت مضى لتجديد عقده مع ريال مدريد، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع ”ديفينسا سنترال“ حصريا.

وقال الموقع المقرب من ريال مدريد إن القائد كان يفكر مليا في الفترة الأخيرة بشأن موقفه ويوازن بين مزايا وعيوب رحيله عن النادي الملكي، إذ أن رحيله عن إسبانيا يعني تعلم لغة جديدة وثقافة مختلفة وإيجاد مدرسة جديدة لأطفاله والابتعاد عن موطنه الأصلي إشبيلية.

وعلى الرغم من أن راموس يعتقد أنه يجب أن يكسب على الأقل نفس ما يكسبه الآن لتجديد عقده، لكنه يفكر للمرة الأولى في قبول عرض فلورنتينو بيريز مع تخفيض راتبه، وهو ما رفضه من قبل بشدة.

This is nothing to carlo

I mean just look at his face after Sergio Ramos equalized. pic.twitter.com/6tjkQgJF2e

— Sadeeq mistakenly (@_sirdeeqq) February 11, 2021